Ягудин считает, что после рекордов Трусовой фигурное катание уже никогда не будет прежним

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал рекорды, установленные российской фигуристкой Александрой Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.
Ягудин считает, что после рекордов Трусовой фигурное катание уже никогда не будет прежним
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Очередная планка сбита, это точка невозврата. Люди не успеют и глазом моргнуть, как значительная часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели. Новое поколение отталкивается уже от нынешних высот, потому не стоит воспринимать всё происходящее как единичные случаи. Мир меняется, ни к чему убивать в спортсменах гениев ограничением возраста, вода всегда пробьёт себе путь. Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их выполнять. Нынешний сезон — это уже новая история нашего вида спорта», — цитирует Ягудина ТАСС.

Александра Трусова на этапе Гран-при в Канаде установила два мировых рекорда — в произвольной программе (166,62), а также по сумме баллов за два выступления (241,02).

Ранее сообщалось, что россияне выиграли два золота на Skate Canada.

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