«Косторная проявила бойцовские качества»: что говорили после коротких программ на этапе Гран-при во Франции

Россиянка Алёна Косторная пошла на серьёзный риск, включив в своё выступление аксель в три с половиной оборота, однако именно это принесло ей победу в короткой программе на этапе Гран-при во Франции, заявил известный хореограф Илья Авербух. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова восхитилась самообладанием фигуристки, а призёрка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова отметила «взрослое» катание занявшей второе место Алины Загитовой.

«Алина в этом сезоне совсем другая»

Главными звёздами первого соревновательного дня на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящем в эти дни в Гренобле, стали сразу две ученицы Этери Тутберидзе — Алёна Косторная и Алина Загитова. Россиянки заняли первое и второе места соответственно, несмотря на спорные судейские решения и наличие небольших погрешностей.

После проката Косторная призналась, что осталась недовольна своими оценками. Тем не менее она выразила уверенность в том, что сумеет показать лучший результат в произвольной программе.

«Немного обидно. Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу. Не получилось, значит, надо двигаться дальше. Впереди произвольная программа, мой образ в ней мне больше нравится, я более чётко могу в ней выразить себя», — цитирует спортсменку ТАСС.

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Загитова также посетовала на свои ошибки.

«Конечно, можно было выступить ещё лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий, есть над чем работать, и самое главное, что я сейчас просто вышла и выступила с удовольствием», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА Новости.

Российские эксперты остались довольны выступлениями обеих фигуристок. Известный тренер Татьяна Тарасова высоко оценила попытку Косторной исполнить тройной аксель, отметив самообладание вчерашней юниорки.

«Алёна прыгнула аксель в три с половиной оборота, она чувствовала неудобство, но этого не показала. У неё хороший конёк, а также высоченные прыжки. Они все работают в одной группе, и они не друг против друга, а наоборот, каждый старается показать свои возможности, это и есть общий рост», — рассказала Тарасова в интервью Sport24.

По её мнению, Загитова тоже справилась со своей программой.

«Алина очень чувственно выполняет свою программу, она изменилась, но прыгает так же хорошо, как и раньше. Мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что её на этом прыжке немножко повело назад», — заключила эксперт.

Российский хореограф Илья Авербух также поздравил россиянок с успешными прокатами и выразил уверенность в том, что они сумеют исправить свои ошибки. По его мнению, причиной огрехов могло стать волнение от первого выступления в Гран-при в сезоне-2019/20.

«Хочется поздравить Алёну с тем, что ей удалось прыгнуть тройной аксель, — она впервые включила его на этапах Гран-при в короткой программе, но здесь пошла на такой риск, который себя оправдал и принёс ей победу. Алина допустила небольшую ошибку на каскаде и пока уступает, но впереди произвольная программа, девочки находятся в очень хорошей форме», — заявил Авербух.

Косторная впервые продемонстрировала тройной аксель на предсезонном турнире Finlandia Trophy, в связи с чем его включение в короткую программу на Гран-при во Франции является для неё большим достижением. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова похвалила спортсменку за смелость, отметив значимость чистого выполнения элемента.

«Косторная сегодня большая молодец, хочется её похвалить за то, что так рисковала. В случае ошибки она могла бы далеко отлететь. Но она проявила свои бойцовские качества. Как я поняла, у неё был небольшой недокрут, поэтому оценка уменьшилась. Однако для первого этапа Гран-при 76 баллов — это очень достойно. Я безумно рада за Алёну», — призналась экс-фигуристка.

Кроме того, она отметила положительные изменения, произошедшие с Загитовой по сравнению с предыдущими сезонами.

«Алина в этом сезоне совсем другая — обновлённая, интересная и взрослая. У неё такое уверенное катание. По компонентам обе наши девочки хороши, тут не поспоришь. У Загитовой уже есть имя, она более опытная, это сказалось на том, что она выиграла у Алёны по компонентам 3,5 балла. Пока разница такая, но дальше всё будет зависеть от них», — уверена Радионова.

В то же время, по мнению победительницы Универсиады 2015 года Алёны Леоновой, в выступлении Косторной чувствовалось волнение, помешавшее безупречному исполнению основных элементов.

«76 баллов — это хороший балл, потому что были некоторые недочёты. У неё получился идеальным только каскад, а по акселю и лутцу было видно, что она немного нервничает. Я видела тренировки, на которых Алёна боролась с этим акселем, а на разминке на лутце что-то с рукой делала. Присутствовала какая-то неуверенность, но я рада, что она не посыпалась и получила те оценки, на которые накатала», — рассказала Леонова.

Кроме того, бывшая фигуристка восхитилась Загитовой, которая не теряет мотивацию, несмотря на количество завоёванных трофеев. Она также подчеркнула, что с каждым годом олимпийская чемпионка чувствует всё большую уверенность.

«У Алины безумно красивая программа. Она уже всё выиграла, но продолжает бороться и не зря это делает. Она показывает всем, что не зря стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Всё было прекрасно сделано, за исключением каскада. Это чемпионское катание, видно, что Загитова уверена в себе. Она знает, что может ещё лучше», — добавила Леонова.

«Мальчики в этом году вселяют осторожный оптимизм»

Порадовал российских болельщиков и Александр Самарин, в короткой программе уступивший лишь американцу Натану Чену. Несмотря на рекордные для себя 98,48 балла и реальные шансы на медаль этапа Гран-при, он не в полной мере был удовлетворён своим выступлением.

«Понимал, что Чен уже наработал себе имя, и теперь оно работает на него. Я же пока работаю над собой, и ошибка на акселе ясно дала понять — максимума пока не могу показать. Да, два четверных прибавляют уверенности и встряхивают, но после них надо держаться до конца программы», — сказал Самарин.

В то же время эксперты положительно восприняли его прокат и выразили уверенность в том, что он сможет навязать борьбу Чену в произвольной программе. Так, Тарасова отметила прогресс россиянина, который не боится включать в свои номера сложные элементы.

«Саша молодец, он взялся за одну из самых тяжёлых программ, она ему идёт, он прогрессирует, старается. Жаль, что аксель подпортил впечатление. Но это начало сезона, он на своём заслуженном месте», — заявила специалист.

Схожую позицию выразила и Елена Радионова.

«Саша сегодня большой молодец! Вытащил на зубах все прыжки, боролся. Старается утащить каждый элемент, как бы его ни прыгнул. Видно, что они хорошо поработали с тренером, это дало свои плоды. Завтра Самарин может цепляться за самые высокие места, если он так же выполнит свой сложный контент», — сказала экс-фигуристка.

Илья Авербух предположил, что ключевым фактором в борьбе за золото этапа Гран-при станет уверенность в себе.

«Мальчики в этом году вселяют осторожный оптимизм — и Дима Алиев, и Самарин показывают хорошие прокаты. Но будем ждать произвольной программы. Думаю, Саше надо справиться прежде всего с собой. Чен на данный момент сильнее: если он сам не будет много ошибаться, обойти его на этом турнире будет практически невозможно. У него большое количество четверных прыжков, но он тоже катается не очень стабильно», — отметил хореограф.

В свою очередь, Алёна Леонова призвала преждевременно не отдавать Самарину лавры лучшего одиночника страны. При этом она выразила надежду, что фигурист и дальше будет выделяться своей стабильностью на льду.

«Даже если бы он сделал этот тройной аксель без ошибки, то всё равно вряд ли бы обошёл Чена. Технику бы точно выиграл, но по компонентам его бы принизили. Но работа Саши всё равно видна. Он совершенно отличается от прошлого года. Программа здоровская, новый стиль, который ему идёт. С нетерпением жду его произвольную программу. С чистым прокатом всё получится очень круто», — заключила Леонова.