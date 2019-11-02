Авербух прокомментировал выступление Самарина в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Александра Самарина в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Я очень рад за Сашу, за его хорошее выступление, очень жаль, что не получилось совсем идеально откатать, небольшая ошибка на тройном акселе не позволила ему набрать 100 баллов», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что в нынешнем сезон выступления россйиских фигуристов вселяют осторожный оптимизм.

«Ии Дима Алиев, и Самарин показывают хорошие прокаты. Но будем ждать произвольной программы», — добавил эксперт.

По итогам своего выступления в короткой программе на этапе Гран-при во Франции Самарин набрал 98,48 балла и занял третье место. Россияне Сергей Воронов и Антон Шулепов заняли седьмое и 11-е места соответственно. Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.

Ранее Самарин заявил, что расстроен своей ошибкой в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.