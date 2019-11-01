Самарин расстроен своей ошибкой в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Самарин расстроен своей ошибкой в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
  • РИА Новости

«Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать 100 баллов. Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных, по-моему, это было неверным моим решением», — приводит слова Самарина ТАСС.

Он отметил, что такая ошибка дала понять, что ему ещё есть над чем работать.

«Да, два четверных прибавляют уверенности и встряхивают, но после них надо держаться до конца программы», — добавил 21-летний россиянин.

По итогам своего выступления Самарин набрал 98,48 балла и занял третье место. Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Загитова и Косторная узнали стартовые номера на этапе Гран-при во Франции.

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