Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
- РИА Новости
Судьи оценили выступление 21-летнего российского фигуриста в 98,48 балла.
Первое место занял американец Натан Чен с результатом 102,48 балла. Тройку лидеров замкнул француз Кевин Эймос — 82,50 балла.
Россиянин Сергей Воронов стал седьмым (75,60), а Антон Шулепов — 11-м (63,67).
Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.
Ранее сообщалось, что Загитова и Косторная узнали стартовые номера на этапе Гран-при во Франции.