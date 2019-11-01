Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

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Россиянин Александр Самарин занял второе место по итогам короткой программы на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
  • РИА Новости

Судьи оценили выступление 21-летнего российского фигуриста в 98,48 балла.

Первое место занял американец Натан Чен с результатом 102,48 балла. Тройку лидеров замкнул француз Кевин Эймос — 82,50 балла.

Россиянин Сергей Воронов стал седьмым (75,60), а Антон Шулепов — 11-м (63,67).

Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Загитова и Косторная узнали стартовые номера на этапе Гран-при во Франции.

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