Тарасова отметила прогресс Самарина после его короткой программы на этапе Гран-при во Франции

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Тарасова отметила прогресс Самарина после его короткой программы на этапе Гран-при во Франции
  • РИА Новости

«Самарин молодец, он взялся за одну из самых тяжёлых программ, она ему идёт, он прогрессирует, старается, жаль, что аксель подпортил впечатление, но это начало сезона, он на своём заслуженном месте», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

По итогам своего выступления в короткой программе на этапе Гран-при во Франции Самарин набрал 98,48 балла и занял второе место. Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Тарасова отметила лёгкость катания Алёны Косторной.

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