Тарасова отметила прогресс Самарина после его короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Самарин молодец, он взялся за одну из самых тяжёлых программ, она ему идёт, он прогрессирует, старается, жаль, что аксель подпортил впечатление, но это начало сезона, он на своём заслуженном месте», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

По итогам своего выступления в короткой программе на этапе Гран-при во Франции Самарин набрал 98,48 балла и занял второе место. Произвольную программу спортсмены представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Тарасова отметила лёгкость катания Алёны Косторной.