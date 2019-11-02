Тарасова: Косторная очень легко катается

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алёны Косторной в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Косторная очень легко катается, и она прыгнула тройной аксель — элемент «ультра си», мужской прыжок, который прыгают лишь несколько фигуристок в мире. На выезде с акселя её немного повело, но она успела сделать свой коронный шпагат, тем самым увеличив оценку за элемент», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в короткой программе в 76,55 балла, что позволило ей занять первое место. Произвольную программу спортсменки представят 2 ноября.

Ранее Тарасова отметила, что Алина Загитова очень чувственно катает свою короткую программу.