Тарасова: Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась, она очень лёгкая, так же хорошо прыгает, как и раньше», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она отметила, что в этот раз у Загитовой получился не самый лучший каскад лутц-риттбергер.

«Мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что её на этом прыжке немножко повело назад. Но я считаю, что она очень хорошо каталась, у неё очень хорошие прыжки и вращения, и эта программа ей очень идёт», — добавила тренер.

По итогам своего проката чемпионка Олимпиады-2018 набрала 74,24 балла, тем самым заняв второе место.

Произвольную программу фигуристки представят 2 ноября.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух назвал достойным выступления Косторной и Загитовой.