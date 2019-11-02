Авербух назвал достойным выступления Косторной и Загитовой

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристок в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Хочется поздравить Алену Косторную и Алину Загитову, выступили они очень достойно. Конечно, не абсолютно безошибочно, девчонки знают, где у них были небольшие шероховатости», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что Косторная пошла на риск, включив тройной аксель в свою программу, но такое решение оправдало себя.

«Хочется поздравить Алёну с тем, что ей удалось его прыгнуть. Алина допустила небольшую ошибку на каскаде и пока уступает, но впереди произвольная программа, девочки находятся в очень хорошей форме и, конечно, мы ждём очень хороших прокатов в произвольной», — добавил специалист.

По итогам короткой программы лидирует Косторная, набравшая 76,55 балла. Загитова, с 74,24 балла занимает второе место. Произвольную программу фигуристки представят 2 ноября.

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