Сорванная премьера: Загитова уступила Косторной в короткой программе этапа Гран-при во Франции
- Алина Загитова
- globallookpress.com
- © Jun Tsukida/AFLO
Сильных спортсменок в группе тренера Этери Тутберидзе в этом сезоне так много, что развести их на этапах Гран-при становится уже невозможно. Если Анна Щербакова и Александра Трусова ещё могли в Северной Америке избегать друг друга, то во Франции олимпийской чемпионке Алине Загитовой не удалось избежать встречи со вчерашней юниоркой Алёной Косторной, успевшей уже громко заявить о себе в начале сезона.
То, что именно эти две ученицы Тутберидзе оказались вместе, было большой удачей для соперников. Ведь обе они исповедуют один стиль катания, делая ставку на образность и хореографию, а не на прыжки. Если Щербакова и Трусова могут себя проявить только в произвольной программе, а в короткой сдаются более опытным соперницам, то борьба Загитовой и Косторной должна была украсить оба дня соревнований в Гренобле.
Правда, в короткой программе непосредственного соперничества между девушками внутри одной разминки не было. Косторная ещё не заработала достаточно высокий рейтинг, чтобы сразу оказаться в сильнейшей группе, хотя заслуживала этого больше, чем многие взрослые соперницы.
Недавно на Finlandia Trophy 16-летняя россиянка сразила мир фигурного катания исполнением тройного акселя, который добавил ей базовой стоимости. Тогда Косторная показала этот сложный прыжок только в произвольной программе. Сочтя попытку удачной, она добавила его и в короткий прокат, оставшийся с прошлого сезона.
Косторная зашла на аксель с невероятно сложного захода и так же красиво приземлилась с него. Но высокая оценка за прыжок, которую зрители увидели сразу, вскоре исчезла. Судьи усмотрели в попытке россиянки недокрут, из-за чего несколько баллов она потеряла. Добротный тройной лутц тоже не остался без претензий. Только за каскад флип — тулуп Косторная могла не оправдываться.
К сожалению, маленькие ошибки на прыжках повлияли и на оценку за компоненты — судьи решили, что баловать спортсменку нельзя, хотя её катание было невероятно насыщенным и безостановочным. Компоненты Косторной оказались едва выше, чем у Трусовой неделю назад на Skate Canada, хотя разница между их катанием не может не бросаться в глаза. Итоговая оценка фигуристки составила 76,55 балла — гораздо ниже, чем то, на что она могла рассчитывать.
Для многих участниц такой результат был заоблачным. Американка Мэрайя Белл за свой прокат под Бритни Спирс набрала 70,25 балла, вице-чемпионка мира Вакаба Хигути ограничилась 64,26 из-за ошибок на лутце и флипе, чемпионка четырёх континентов Каори Сакамото упала на акселе и получила лишь 64,08 балла.
Подвинуть Косторную с первой строчки могла только Загитова. Олимпийская чемпионка последней вышла на лёд, чтобы впервые показать свою короткую программу под проникновенный вокал Ясмин Леви. Технически прокат совпадал с прошлогодним «Призраком оперы»: те же каскад лутц — риттбергер и флип во второй половине. Но его содержание оказалось ещё более богатым, а катание взрослым. От скупых на компоненты судей Загитова получила 36,92 балла — больше она получала только на победном чемпионате мира.
Но в погоне за совершенством Загитова оступилась на технике. На каскаде она показала неправильное ребро на первом прыжке и недокрутила второй. Оценки за фирменный элемент россиянке разбросались от «–5» до «+1» и в итоге ушли в минус. Вдобавок выяснилось, что программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом, не укладывается в хронометраж. За это Загитова потеряла ещё один балл.
Итоговая оценка составила 74,24 балла. Загитова оказалась второй позади Косторной, что стало большой неожиданностью — от олимпийской чемпионки можно было ожидать, что она воспользуется шансом и зацепится за первое место.
Но по крайней мере в её катании не было той нервозности, которая сквозила практически весь прошлый сезон. Одна ошибка во время премьерного показа вполне допустима, хотя теперь она может сказаться на итоговом распределении медалей. Ведь в произвольной программе Косторная вновь будет пытаться исполнить тройной аксель. Загитовой придётся отвечать совершенным исполнением своей программы, с которой публика и судьи уже имели возможность ознакомиться.
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