Сорванная премьера: Загитова уступила Косторной в короткой программе этапа Гран-при во Франции

Короткая программа среди женщин на этапе серии Гран-при во Франции закончилась неожиданным результатом. Первое место заняла Алёна Косторная, которая исполнила тройной аксель, но не смогла сделать его чисто. Вслед за ней расположилась олимпийская чемпионка Алина Загитова, впервые исполнявшая свою короткую программу. Она не обошлась без ошибок в каскаде лутц — риттбергер.

Сильных спортсменок в группе тренера Этери Тутберидзе в этом сезоне так много, что развести их на этапах Гран-при становится уже невозможно. Если Анна Щербакова и Александра Трусова ещё могли в Северной Америке избегать друг друга, то во Франции олимпийской чемпионке Алине Загитовой не удалось избежать встречи со вчерашней юниоркой Алёной Косторной, успевшей уже громко заявить о себе в начале сезона.

То, что именно эти две ученицы Тутберидзе оказались вместе, было большой удачей для соперников. Ведь обе они исповедуют один стиль катания, делая ставку на образность и хореографию, а не на прыжки. Если Щербакова и Трусова могут себя проявить только в произвольной программе, а в короткой сдаются более опытным соперницам, то борьба Загитовой и Косторной должна была украсить оба дня соревнований в Гренобле.

Правда, в короткой программе непосредственного соперничества между девушками внутри одной разминки не было. Косторная ещё не заработала достаточно высокий рейтинг, чтобы сразу оказаться в сильнейшей группе, хотя заслуживала этого больше, чем многие взрослые соперницы.

Недавно на Finlandia Trophy 16-летняя россиянка сразила мир фигурного катания исполнением тройного акселя, который добавил ей базовой стоимости. Тогда Косторная показала этот сложный прыжок только в произвольной программе. Сочтя попытку удачной, она добавила его и в короткий прокат, оставшийся с прошлого сезона.

Косторная зашла на аксель с невероятно сложного захода и так же красиво приземлилась с него. Но высокая оценка за прыжок, которую зрители увидели сразу, вскоре исчезла. Судьи усмотрели в попытке россиянки недокрут, из-за чего несколько баллов она потеряла. Добротный тройной лутц тоже не остался без претензий. Только за каскад флип — тулуп Косторная могла не оправдываться.

К сожалению, маленькие ошибки на прыжках повлияли и на оценку за компоненты — судьи решили, что баловать спортсменку нельзя, хотя её катание было невероятно насыщенным и безостановочным. Компоненты Косторной оказались едва выше, чем у Трусовой неделю назад на Skate Canada, хотя разница между их катанием не может не бросаться в глаза. Итоговая оценка фигуристки составила 76,55 балла — гораздо ниже, чем то, на что она могла рассчитывать.

Для многих участниц такой результат был заоблачным. Американка Мэрайя Белл за свой прокат под Бритни Спирс набрала 70,25 балла, вице-чемпионка мира Вакаба Хигути ограничилась 64,26 из-за ошибок на лутце и флипе, чемпионка четырёх континентов Каори Сакамото упала на акселе и получила лишь 64,08 балла.

Подвинуть Косторную с первой строчки могла только Загитова. Олимпийская чемпионка последней вышла на лёд, чтобы впервые показать свою короткую программу под проникновенный вокал Ясмин Леви. Технически прокат совпадал с прошлогодним «Призраком оперы»: те же каскад лутц — риттбергер и флип во второй половине. Но его содержание оказалось ещё более богатым, а катание взрослым. От скупых на компоненты судей Загитова получила 36,92 балла — больше она получала только на победном чемпионате мира.

Но в погоне за совершенством Загитова оступилась на технике. На каскаде она показала неправильное ребро на первом прыжке и недокрутила второй. Оценки за фирменный элемент россиянке разбросались от «–5» до «+1» и в итоге ушли в минус. Вдобавок выяснилось, что программа, поставленная Даниилом Глейхенгаузом, не укладывается в хронометраж. За это Загитова потеряла ещё один балл.

Итоговая оценка составила 74,24 балла. Загитова оказалась второй позади Косторной, что стало большой неожиданностью — от олимпийской чемпионки можно было ожидать, что она воспользуется шансом и зацепится за первое место.

Но по крайней мере в её катании не было той нервозности, которая сквозила практически весь прошлый сезон. Одна ошибка во время премьерного показа вполне допустима, хотя теперь она может сказаться на итоговом распределении медалей. Ведь в произвольной программе Косторная вновь будет пытаться исполнить тройной аксель. Загитовой придётся отвечать совершенным исполнением своей программы, с которой публика и судьи уже имели возможность ознакомиться.