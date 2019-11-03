Дебютная победа: Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Алёна Косторная впервые выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Во французском Гренобле 16-летняя россиянка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе и набрала в сумме 236 баллов. Алина Загитова осталась на втором месте, которое она занимала по итогам короткого проката. Олимпийскую чемпионку едва не обошла американка Мэрайя Белл, которая в итоге стала бронзовым призёром.

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания. Болельщики ожидали, что Алина Загитова и Алёна Косторная будут соревноваться в своей собственной лиге, не замечая всех остальных соперниц. Они действительно заняли два первых места, но судьи постарались сделать так, чтобы у прочих участниц оставались теоретические шансы на что-то большее, чем бронзовая медаль.

Косторная получила меньше баллов, чем за более простой прокат с двойным акселем, исполненный несколькими неделями ранее. К Загитовой же сильно придирались по отдельным элементам — впервые в карьере у неё было зафиксировано неверное ребро на лутце, а один из арбитров не постеснялся поставить «–5» за каскад, будто олимпийская чемпионка упала на нём. Вдобавок ей посчитали за отдельное движение поднятую после окончания музыки руку, за что был снят один балл.

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В итоге перед произвольной программой отставание американки Мэрайи Белл от Загитовой составляло меньше четырёх баллов, а от Косторной — чуть больше шести. Своей работой судьи вернули интригу в соревнования, но россиянки были полны решимости снова её уничтожить и разыграть золото исключительно в соперничестве друг с другом. У Загитовой в арсенале была её новая очень достойная программа в образе Клеопатры, а у Косторной — два тройных акселя, с которыми она уже побеждала на Finlandia Trophy.

Первой из этой тройки на лёд вышла Загитова. Она оступилась на первом же тройном лутце, с трудом избежав падения и дополнительного штрафа, но закончить каскад уже никак не могла. Загитова смогла успокоиться и справилась с последующими прыжками. Пока в произвольной программе шла неспешная музыка из фильма «Лоуренс Аравийский», фигуристка настроилась на повторное исполнение каскада и сделала его во второй половине, немного компенсировав потерю.

А уже когда наступила зажигательная заключительная часть с потрясающими дорожками и финальным вращением, Загитова заставила всех позабыть о том, что было в начале. Судьи потянулись к кнопкам, выставляющим оценки за компоненты, и отдали за них на четыре очка больше, чем за технику, что случается довольно редко. Загитова получила 141,82 балла за произвольную программу и 216,06 балла в сумме — сами по себе это неплохие оценки, но в нынешнем сезоне далеко не лидирующие. К примеру, лучшим результатам Евгении Медведевой, показанным этой осенью, олимпийская чемпионка уступила.

Следующей на лёд вышла Косторная, чтобы представить программу под саундтрек из «Сумерек». Весь успех проката зависел от стартовых тройных акселей. В этот раз судьи не стали выдумывать недокруты на этом сложнейшем прыжке. И в каскаде, и в соло Косторная показала, насколько идеально владеет техникой его исполнения.

Впрочем, сказать, что Косторная специализируется только на тройном акселе, никак нельзя. Ни на секунду она не позволяла болельщикам и судьям скучать, пока одна песня сменяла другую. За вращения и дорожки 16-летняя фигуристка получила практически максимальные надбавки и в итоге прибавила к базовой стоимости программы огромные 18 баллов. За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла — это больше личного рекорда Загитовой. В сумме у дебютантки Гран-при набралось ровно 236 баллов, ставшие её новым личным рекордом.

Закрывала соревнования Мэрайя Белл, у которой был теоретический шанс подняться на второе место. Американка прочувствовала это и исполнила под бессмертную Halleluja лучший прокат в жизни. Она обошла Загитову в произвольной программе, и если бы не недокрут на финальном лутце, судьи вполне бы имели повод подарить американке серебро. Но всё-таки дуэт учениц Этери Тутберидзе занял две высшие ступени пьедестала почёта, и победу отпраздновала менее опытная из них.

В конце ноября Косторная и Загитова встретятся вновь в японском Саппоро. Только теперь у них в соперницах будет ещё и Рика Кихира. Втроём они будут бороться за путёвки в финальный этап в Турине.