Бестемьянова: Загитова всё равно будет бороться за первые места

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
Бестемьянова: Загитова всё равно будет бороться за первые места
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Алина такая красивая, что просто нет сил. Я не ожидала, что это будет настолько здорово. Думаю, что Загитова всё равно будет бороться за первые места. Она чемпионка и будет стремиться к победе. На сегодняшний день ей главное попасть в финал. Всё постепенно. Не будем загадывать пока, что и как будет», — цитирует Бестемьянову Team Russia.

Также олимпийская чемпионка считает, что фигуристка не показывает своих настоящих эмоций.

«Не всегда спортсмены говорят, что на самом деле чувствуют. Она чемпионка, она красавица, королева. Алина будет говорить, что её не волнуют места, чтобы от неё отстали. Но я уверена, что она сделает всё, чтобы улучшаться и соревноваться. Я просто в восторге от её программ. Алина стала настолько взрослой и глубокой, такое проникновение в музыку. Что-то удивительное и потрясающее. Хотела бы отметить, что очень трудно настраивать себя на борьбу, когда не владеешь четверными или акселем в три с половиной оборота. А она каким-то образом мотивирует себя. От этого красота, которая исходит от неё, просто поглощает. Загитова даёт надежду тем фигуристкам, кто не обладает многооборотными прыжками. Её миссия очень важна», — считает Бестемьянова.

На этапе Гран-при во Франции действующая чемпионка мира Загитова показала второй результат, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой.

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