«Мама настраивает, что могу не попасть на пьедестал»: что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при во Франции

Победительница этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле Алёна Косторная рассказала, что мама всегда советует ей быть готовой к неудаче, а также отметила, что пока не планирует исполнять четверные прыжки. Уступившая ей около 20 баллов Алина Загитова сказала, что не расстроилась второму месту, а ставшая последней Мария Сотскова заверила, что не собирается завершать карьеру после неудачи во Франции. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не стали преувеличивать свой успех на турнире, а Александр Самарин признался, что ему было стыдно сорвать тройной лутц.

«Когда выигрываю, это двойная радость»

В Гренобле завершился этап Гран-при по фигурному катанию. Турнир запомнился триумфальным выступлением российских спортсменов, завоевавших две золотые и три серебряные награды. В центре внимания вновь оказались соревнования в женском одиночном катании, где за победы боролись две воспитанницы Этери Тутберидзе — Алина Загитова и Алёна Косторная.

На этот раз успех сопутствовал более юной фигуристке. Косторная феноменально выступила во Франции и почти на 20 баллов превзошла показатели своей более опытной соотечественницы. По итогам двух прокатов в её активе значилось 236,00 баллов, что является третьим результатом в истории. Больше набирали лишь та же Загитова (238,43) и Александра Трусова (241,02).

Также по теме Дебютная победа: Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Алёна Косторная впервые выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Во французском Гренобле 16-летняя россиянка чисто исполнила два...

По словам самой Косторной, до старта турнира она не задумывалась о возможном триумфе.

«Когда еду на соревнования, не знаю, что будет дальше. Мама настраивает, что могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год (на взрослом уровне. — RT) надо больше тренироваться. Но когда выигрываю, это двойная радость», — цитирует фигуристку ТАСС.

Краеугольным камнем программы 16-летней россиянки стали два тройных акселя, причём один из них — в комбинации с тулупом в три оборота. По словам Косторной, она абсолютно не волновалась при исполнении такого сложного элемента.

«Изо дня в день делаю тройной аксель на тренировках в «Самбо-70», поэтому не впадаю в ужас, если он не удается. Несильно радуюсь, если получается. Это входит в мою работу. Сегодня не волновалась, шла исполнять его так, как выучила», — призналась спортсменка.

В программе Косторной, в отличие от выступлений Александры Трусовой и Анны Щербаковой, отсутствуют четверные прыжки, что в теории может негативно повлиять на её шансы в борьбе с соотечественницами. Однако Алёна пока не собирается прибегать к использованию сверхсложных элементов.

«Это сначала надо выучить. На аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет ещё пол-оборота. Пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать», — заключила победительница этапа Гран-при в Гренобле.

В отличие от соперницы, Загитова не смогла успешно начать своё выступление в произвольной программе и с ходу допустила серьёзную ошибку. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана недокрутила тройной лутц.

«Ошибка в первом прыжке взбодрила. Поняла, что нужно будет цеплять второй к следующему лутцу... Была чуть-чуть напряжена, поэтому и не справилась до конца. Мне ещё много над чем нужно работать», — призналась Загитова.

Однако она отметила, что второе место на соревнованиях в Гренобле не является для неё разочарованием.

«Не понимаю, с чего я должна расстраиваться? Сейчас место — не стимул для меня. Я каталась в удовольствие. Очень рада, что здесь было много российских болельщиков — они всех поддерживали, и меня тоже», — сказала Загитова.

Для Марии Сотсковой турнир во Франции завершился неудачей. Россиянка допустила много ошибок и заняла последнее, 11-е место, а её отставание от Косторной составило 91,11 балла.

«По возвращении домой мне есть много над чем подумать, разобрать ошибки в подготовке. Не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Про чемпионат России не буду загадывать, время до него ещё есть, так что буду работать над собой», — сказала фигуристка.

По словам Сотсковой, на данный момент она не представляет себя вне льда, но также не хочет терпеть такие обидные поражения.

«Мне 20 лет, обожаю кататься, чувствовать себя на льду, видеть себя на льду. Но когда что-то не получается, мне непривычно видеть себя в разобранном состоянии. Приходится работать с тем, что есть. Это тяжело, но я пока не готова заканчивать», — призналась спортсменка.

«Успех стал для нас неожиданностью»

Сражение между россиянами разгорелось и в соревнованиях спортивных пар. В итоге, верх взяли вчерашние юниоры Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на 1,02 балла опередившие Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина. Но успех в Гренобле не смог вскружить голову атлетам.

«Мы победили, но это совсем не значит, что так будет и дальше. Этот этап пропустили Наталья Забияко и Александр Энберт, французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Так что мы боролись ещё не со всеми соперниками, всё впереди, в том числе и декабрьский чемпионат России. Жизнь преподнесла нам подарок. Если честно, успех стал для нас неожиданностью — прокат не был идеальным», — заявила Мишина.

Судя по всему, фигуристка имеет ввиду ошибку при исполнении каскада из тройного сальхова и ойлера. Спортсменам засчитали лишь прыжок в два оборота, да и то с внушительным «минусом».

«Это был наш шанс заявить о себе, удача оказалась на нашей стороне. Мы заняли высокое место, но, судя по прокату, это действительно было не лучшее наше выступление. Завтра проснёмся, будет новый день и новая работа. Мы хотим побеждать», — согласился со своей партнёршей Галлямов.

При этом Павлюченко и Ходыкин допустили куда более серьёзные ошибки, за что и были наказаны. Партнёрша дважды не смогла удержаться на ногах при исполнении прыжковых элементов, вследствие чего дуэт остался лишь вторым.

«Прокат получился нечистым, я допустила две грубые ошибки, но нужно работать дальше», — была лаконична Павлюченко.

При этом Ходыкин отметил, что в настоящий момент спортсмены не находятся в идеальном состоянии.

«Подразумевая опыт прошлого сезона, мы не форсируем нашу форму к этапам, а надеемся вывести наш пик к финалу Гран-при и чемпионату России... Даше требуется больше соревновательного опыта на таком уровне, а он приходит со временем», — заявил спортсмен.

По его словам, на их прокат не повлияла акклиматизация ввиду перелёта из США.

«Было сложно, но старались поскорее прийти в форму. Пили таблетки для сна, которые выдают в сборной. Всё прошло относительно гладенько», — добавил Ходыкин.

«Сорвать тройной лутц как-то стыдненько»

В соревнованиях мужчин успехом отметился Сергей Самарин. В Гренобле он занял второе место, уступив только безоговорочному фавориту в лице Натана Чена. По итогам короткой и произвольной программ отставание россиянина от американца составило 32,06 балла.

«Допустил обидные ошибки, но прогресс виден. Результат повышается — это самое главное. Стал вторым, приятно. Но голову нужно держать под контролем, грубейшие недочёты получились из-за того, что раньше времени ослаблял концентрацию, сознание, дело не в технике. Не хочу углубляться в нюансы, но сорвать тройной лутц как-то стыдненько, это было совсем лишним», — признался атлет.

При этом Самарин поведал, что его произвольный номер рассказывает о проблеме современного общества.

«В программе я рассказываю о борьбе человека с соцсетями. Я тот, кто решает, где ему лучше остаться. Это рассказ о ситуации XXI века», — сказал серебряный призёр соревнований.

Помимо Самарина, во Франции были представлены ещё два отечественных спортсмена. Так, Антон Шулепов завершил турнир на последнем, 11-м месте, а Сергей Воронов — на шестом.

«По ходу выступления пришлось менять программу, но дело в двух невыполненных прыжках. Хотел бы извиниться перед своими близкими, и прежде всего перед мамой. Не собираюсь искать оправданий, но, пожалуй, только я знаю, чего мне стоит перебарывать себя. На данный момент результата нет, остальное — лишние разговоры», — заявил Воронов.

Россияне остались без наград лишь в споре танцевальных дуэтов. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро были единственными представителями России в дисциплине, но, как и в США, смогли показать лишь пятую сумму баллов. Таким образом, они лишились шансов на попадание в финал Гран-при, который пройдёт Турине с 5 по 8 декабря.

«Знали, что у нас будут сложные этапы, и при хорошей подготовке мы могли бы серьёзно задумываться о финале, но всё-таки были не совсем в боевом состоянии. Каждый ставит перед собой задачи, нашей было подготовиться к чемпионату страны и хорошо выступить там», — объяснил Гурейро.

При этом партнёр отметил, что в сравнении со Skate America пара смогла добиться существенного прогресса в плане исполнения, но просела по энергетике. Загорски же добавила, что причина неудач кроется в её травме колена.

«Если мы и прибавили к этапу в Гренобле, то за счёт внутренних запасов — на прошлой неделе практически ничего не отрабатывали, просто чувствовали лёд, поскольку травма относительно свежая. Нам нужно восстановиться», — заключила Загорски.