«Загитова будет бороться за место под солнцем»: как эксперты оценили прокаты российских фигуристов на Гран-при Франции

На французском этапе Гран-при фигуристка Алёна Косторная продемонстрировала прекрасное катание, и, если она добавит в программу четверные прыжки, бороться с ней будет крайне тяжело. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. При этом четырёхкратная призёрка континентальных первенств Виктория Волчкова считает, что сейчас очень трудно назвать лидера женского фигурного катания в России — ответ на этот вопрос дадут финал Гран-при и чемпионат России. Кроме того, эксперты остались довольны выступлением Алины Загитовой и оценили её хореографию, а также отметили, что Александр Самарин может составить конкуренцию сильнейшим фигуристам, если станет меньше ошибаться.

«Алёна сделала рывок вперёд»

Россиянка Алёна Косторная завоевала золотую медаль третьего этапа Гран-при по фигурному катанию. За прокат с двумя тройными аскелями она получила рекордные для себя 159,45 балла, что принесло ей уверенную победу над соотечественницей Алиной Загитовой, а также над занявшей третье место американкой Мэрайей Белл.

Косторная стала третьей ученицей Этери Тутберидзе, выигравшей этап Гран-при в нынешнем сезоне. Хореограф группы Даниил Глейхенгауз поздравил подопечную с успехом и рассказал о её прогрессе в исполнении тройного акселя.

«Алёна, как я помню, сказала, что она ещё не подружилась с тройным акселем, так что подождём, когда она назовёт его своим другом. Но видно, что она получает максимальное удовольствие от этой музыки и программы, просто растворяется в ней», — приводит слова специалиста ТАСС.

В свойственной ей эмоциональной манере выступление Косторной прокомментировала известный тренер Татьяна Тарасова. Она предположила, что фигуристка не остановится на тройных акселях и в ближайшее время усложнит свою программу за счёт четверных прыжков.

«Алёна слышала музыку и каталась потрясающе. Она испытывала огромное удовольствие, а мы вместе с ней. У неё такое дарование. Новое поколение приводит нас в восторг тем, что они так рано всё умеют. Значит, не зря трудились до этого прошлые поколения. Глядя на них, новые фигуристки идут на сложнейшие прыжки. Делают их и не боятся», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Подобное мнение высказал и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, в случае усложнения программы за счёт четверных прыжков Косторная будет являться главным фаворитом любых соревнований.

«Алёна сделала рывок вперёд — прекрасно выполнила тройные аксели, причём три раза, и вообще катается великолепно. Она многим нравится. Если Косторная ещё и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Её катание, скольжение, техничность, вращения — всё на высшем уровне», — поделился впечатлениями Плющенко.

При этом чемпион мира 2013 года Максим Траньков назвал Косторную фавориткой нынешнего сезона.

«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, предолимпийском, возможны какие-то изменения, например очередные попытки сравнять спортсменов второй оценкой за компоненты. Но в данном случае мой фаворит — Косторная, да и многих моих коллег по цеху тоже», — заявил Траньков.

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Однако четырёхкратная призёрка континентальных первенств Виктория Волчкова предпочла не спешить с выводами по поводу того, кто является лидером российского фигурного катания в настоящий момент. По её мнению, ответ на этот вопрос станет известен лишь тогда, когда все три победительницы этапов Гран-при сойдутся в очном противостоянии.

«Конечно, это было шикарно, тут даже сложно что-то говорить, я кайфовала от проката Косторной. Сможет ли Алёна бороться с Трусовой и Щербаковой без четверных? Нужно дождаться, когда все девочки соберутся на чемпионате России, сейчас загадывать тяжело. Каждая из них настолько хороша, что сравнивать их мне бы не хотелось. Пока мы наслаждаемся девочками на этапах Гран-при, финал всё расставит на свои места», — приводит слова Волчковой Sport24.

Выступлением Косторной восхитились и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Её представители отметили значимость достижений отечественных спортсменок, установивших высокую планку для всего женского фигурного катания.

«Наверное, не всем дано осознать, свидетелями какого исторического периода в фигурном катании мы являемся. Сложные прыжки — тройные аксели и четверные — в исполнении фигуристок стали реальностью! И это подтверждает каждый новый турнир. Разговоры о том, что это якобы мешает наслаждаться «настоящим женским зрелым катанием», противоречат самой сути спорта и логике его развития. В любой сфере жизни были и есть первооткрыватели, именно такие и двигают прогресс», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Алина постепенно превращается в статную девушку»

Несмотря на то что занявшая второе место Загитова допустила ряд ошибок на старте своего проката, большинство экспертов остались ею довольны. Так, Глейхенгауз высоко оценил выступление подопечной, отметив тот факт, что она сумела собраться после неудач и улучшить свои показатели.

«Алина добавила риттбергер во второй части, проявила характер, а ведь это не так просто. Мне прежде всего хотелось, чтобы она в этой программе была красивой и элегантной, чтобы каждый её жест был осознанным, доделанным, ведь она — опытная спортсменка, обладающая такими хореографическими возможностями, что каждое её движение может приносить восторг зрителю», — сказал тренер.

Задумка хореографа действительно удалась, что отметила и Тарасова. По её мнению, Загитова выполняет именно ту программу, которая ей подходит, а значит, она глубоко чувствует выбранный образ и музыку.

«Программа произвела на меня хорошее впечатление. Да, Алина уже не ребёнок, есть к чему придраться. Но она в начале сезона и провела такое бурное лето и такую же весну. У неё были прекрасные туры, где она стала открытой и набрала какого-то шарма. Загитова не просто так делает шаги и элементы. Она слышит то, что делает. Есть определённый кураж», — уверена Татьяна Анатольевна.

Плющенко выразил уверенность в том, что поклонникам олимпийской чемпионки рано расстраиваться из-за не самого удачного выступления на этапе Гран-при.

«Просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться. Всё будет нормально. Она снова войдёт в свою привычную форму. Это только начало сезона, ничего страшного», — подчеркнул Плющенко.

Схожей точки зрения придерживается и Волчкова.

«Что касается падения Алины, то можно учесть тот факт, что это начало сезона, все ошибаются. Хватит ли места Загитовой в сборной? Она будет бороться за место под солнцем, нельзя говорить, что она в чём-то хуже. Давайте не будем забывать о качестве её катания», — заключила экс-спортсменка.

Хореограф Илья Авербух также предположил, что Загитова не потеряла шансы на попадание в национальную команду. Однако ей не стоит рассчитывать на ошибки соперниц — необходимо совершенствовать свои номера.

«Само выступление я оцениваю хорошо. Конечно, тяжело выступать, когда на тебе такое давление. Понятно, что это психологическая история. Главное — это усложнять программы, при всём том, что Алина выглядит сейчас очень интересно, она в хорошей форме, её катание безукоризненно. От её пластики и хореографии получаешь огромное удовольствие», — рассказал Авербух.

Некоторые болельщики выразили опасение, что высокая конкуренция может заставить Загитову задуматься о завершении карьеры. Однако олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка призвала не делать поспешных выводов и принять любой выбор фигуристки.

«Безусловно, без четверных ты сейчас не можешь рассчитывать на призовое место. Но даже без них она в этом году поставила потрясающие программы. Мне они очень нравятся. Алина за год выросла, она постепенно превращается в такую статную девушку и катается уже осмысленно», — цитирует Навку «Фонтанка».

«Самарин может и должен кататься лучше»

В мужской части соревнований российских болельщиков вновь порадовал Александр Самарин. Он остался вторым по итогам этапа, уступив победителю — американцу Натану Чену — 32 очка. Для 21-летнего спортсмена этот результат является одним из лучших в карьере, что в дальнейшем позволит ему побороться за попадание в финал Гран-при.

По мнению Тарасовой, россиянину под силу составить конкуренцию нынешним лидерам мужского катания, однако для этого ему предстоит провести работу над ошибками.

«Самарин может и должен кататься лучше. Он немного сорвал, вчера сделал лутц — тулуп и флип, а сегодня не сумел. Последний элемент у него ещё не наработан до такой степени, но это всё сложные вещи. Сегодня ошибался и Чен. Но Саша ещё не Натан, поэтому ему ошибаться нельзя — только тогда он сможет претендовать на большие медали. И хочется ему этого пожелать», — заявила тренер.

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов отметил характер Самарина, особенно ярко проявившийся на французском этапе Гран-при. По его мнению, фигурист пошёл на оправданный риск, добавив в программу четверной флип.

«Самарин — большой молодец, всегда двигался вперёд и продолжает это делать. При таком составе и при таком раскладе можно было рисковать, всё равно он выглядел достойно. То, что они делают с тренером, они делают правильно. Становится больше четверных, и у соперников в том числе, надо осваивать что-то новое, совершенствовать прыжки, вставлять их в программы и проверять от турнира к турниру», — заключил Урманов.