Траньков считает Косторную фавориткой сезона-2019/20

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал мнение что 16-летняя Алёна Косторная является фавориткой сезона-2019/20.
Траньков считает Косторную фавориткой сезона-2019/20
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«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны какие-то изменения, как, например, очередные попытки приравнять спортсменов второй оценкой за компоненты, но в данном случае мой фаворит — Косторная, да и многих моих коллег по цеху тоже», — приводит слова Транькова ТАСС.

Он отметил, что все ученицы группы Этери Тутберидзе —Косторная, Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова — имеют все шансы выйти в Финал Гран-при.

«По сути, это просто уже нереальное доминирование», — добавил специалист.

Для 16-летней фигуристки нынешний сезон — первый на взрослом уровне. Она уже записала в свой актив победу на «Челленджере» Finlandia Trophy, а также этапе серии Гран-при во Франции.

Ранее хореограф группы Тутберидзе оценил выступления Косторной и Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

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