Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.

Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, набравшая 216,06 балла (74,24 + 141,82).

Тройку призёров замкнула Мэрайя Белл — 212,89 балла (70,25 + 142,64).

Россиянка Мария Сотскова с результатом 144,89 балла (50,38 + 94,51) заняла 11-е место.

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.