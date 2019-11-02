Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
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По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы.
Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, набравшая 216,06 балла (74,24 + 141,82).
Тройку призёров замкнула Мэрайя Белл — 212,89 балла (70,25 + 142,64).
Россиянка Мария Сотскова с результатом 144,89 балла (50,38 + 94,51) заняла 11-е место.
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.