Хореограф группы Тутберидзе оценил выступления Косторной и Загитовой на этапе Гран-при во Франции

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал выступление Алёны Котороной и Алины Загитовой на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Сложно быть недовольным спортсменами, особенно когда они занимают первую и вторую ступень на пьедестале. У Алёны, считаю, выступление было идеальным. У Алины не получился первый каскад — пришлось добавлять риттбергер во второй половине программы, она это сделала, проявила характер, а ведь это не так просто», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Косторная стала победительницей соревнований в Гренобле, набрав по итогам двух прокатов 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы. Загитова, набравшая 216,06 балла (74,24 + 141,82), заняла второе место.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что не видит ничего страшного во втором месте Загитовой на этапе Гран-при во Франции.