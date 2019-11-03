Плющенко не видит ничего страшного во втором месте Загитовой на этапе Гран-при во Франции

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алины Загитовой на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Алине просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться. Все будет нормально, она снова войдёт в свою привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного», — приводит слова Плющенко ТАСС.

По итогам двух прокатов 17-летняя олимпийская чемпионка набрала 216,06 балла — 74,24 за короткую и 141,82 за произвольную программы, что позволило ей занять второе место.

Ранее Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции.