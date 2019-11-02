Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции

Короткая ссылка
Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции
  • globallookpress.com
  • © Jun Tsukida/AFLO

«Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Она отметила, что ошибка, допущенная на первом прыжке во время произвольной программы, взбодрила её.

«Я поняла, что нужно будет цеплять второй прыжок к следующему лутцу. До последнего держала себя в напряжении. Я была чуть-чуть напряжена, поэтому и недоработала. Мне ещё много над чем нужно работать», — добавила фигуристка.

По итогам двух прокатов 17-летняя олимпийская чемпионка набрала 216,06 балла — 74,24 за короткую и 141,82 за произвольную программы, что позволило ей занять второе место.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила на этапе Гран-при во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить