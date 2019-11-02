Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции

Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Она отметила, что ошибка, допущенная на первом прыжке во время произвольной программы, взбодрила её.

«Я поняла, что нужно будет цеплять второй прыжок к следующему лутцу. До последнего держала себя в напряжении. Я была чуть-чуть напряжена, поэтому и недоработала. Мне ещё много над чем нужно работать», — добавила фигуристка.

По итогам двух прокатов 17-летняя олимпийская чемпионка набрала 216,06 балла — 74,24 за короткую и 141,82 за произвольную программы, что позволило ей занять второе место.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила на этапе Гран-при во Франции.