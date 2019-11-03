Авербух оценил выступления Загитовой и Косторной на этапе Гран-при во Франции

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступления российских фигуристок Алины Загитовой и Алёны Косторной на этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

«Косторная — молодец, она исполнила два тройных акселя, это говорит о том, что она очень хорошо готова», — цитирует эксперта Sport24.

Он отметил, что 16-летняя спортсменка смогла справиться с психологическим давлением и обойти олимпийскую чемпионку Загитову. Загитовой же, по его мнению, не стоит «посыпать голову» пеплом, так как ещё не произошло ничего критичного, и она не потеряла шансы на попадание в сборную. При этом само выступление действующей победительницы мирового первенства он оценил хорошо.

«Даже если бы Загитова откатала всё чисто, то Алина всё равно бы уступила Косторной, потому что мы видим отрыв в 15 баллов. Для того, чтобы бороться на равных и Загитовой, и Жене Медведевой нужно значительно усложнять программы, точнее Загитовой чуть усложнять программы, а Медведевой совсем. Или же рассчитывать на то, что Щербакова, Трусова и Косторная будут ошибаться», — добавил Авербух.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую программу и 159,45 за произвольную, что позволило ей занять первое место. Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла.

Ранее Косторная поделилась эмоциями после своей победы на этапе серии Гран-при в Гренобле.