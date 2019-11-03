Плющенко назвал выступления Косторной на этапе Гран-при во Франции шагом вперёд

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление Алёны Косторной на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

«Косторная сделала рывок вперёд — прекрасно выполнила тройные аксели, причём три раза, и вообще она катается великолепно, она многим нравится. Она, считаю, сделала большой шаг вперёд. Если она ещё и четверной добавит, с ней будет очень тяжело бороться. Её катание, её скольжение, её техничность, вращения — всё на высшем уровне», — приводит слова Плющенко ТАСС.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место.

Ранее Косторная рассказала, что была готова к любому результату на этапе Гран-при во Франции.