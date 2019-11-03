Косторная рассказала, что была готова к любому результату на этапе Гран-при во Франции

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Россиянка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Косторная рассказала, что была готова к любому результату на этапе Гран-при во Франции
  • РИА Новости

«Ехала ли я за победой? Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше. Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год на взрослом уровне, надо больше тренироваться. Но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное — правильно настроиться», — приводит слова Косторной ТАСС.

По итогам двух прокатов 16-летняя фигуристка набрала 236,00 балла — 76,55 за короткую и 159,45 за произвольную программы, что позволило ей занять первое место.

Ранее Алина Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе Гран-при во Франции.

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