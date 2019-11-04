Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что российской фигуристке Алёне Косторной необходимо научиться контролировать себя в реакции на судейские оценки.
Бестемьянова рассказала, какое замечание могла бы сделать Косторной
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Косторная просто роскошная. Я всегда выделяла её катание, чистоту, техничность. Но главное легкость — и в катании, и в прыжках, Алёна просто парит надо льдом. Сейчас ещё с появлением в ее арсенале тройного акселя, она стала совершенно необыкновенной. Но я бы сделала Алёне замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой программы «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?» Нельзя такие вещи делать, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение также имеет значение. В следующий раз они ей отомстят за эти слова. Это нало принимать. Если сегодня отсудили так, в следующий раз отдадут. В фигурном катании всегда возвращают долги. Это абсолютно серьёзные вещи», — приводит слова Бестемьяновой Team Russia.

Алёна Косторная стала победительницей этапа Гран-при во французском Гренобле, опередив действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что Загитова всё равно будет бороться за первые места.

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