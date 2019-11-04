Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе

Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.

«Я просто выхожу кататься, у меня нет цели соревноваться с кем-то из них. Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но ещё больше мне хочется просто кататься. А что касается девочек, то они пока ещё немного по-детски к этому относятся, я их как никто понимаю. Я и сама ведь недавно была такой же. Это сейчас я ко всему отношусь более взвешенно. Мы общаемся каждый день на абсолютно разные темы, иногда даже просто сумасшедшие какие-то», — цитирует Загитову ТАСС.

На этапе Гран-при во Франции действующая чемпионка мира заняла второе место, уступив Алёне Косторной.

Ранее Авербух выразил мнение, что российские фигуристы смогут побороться за медали на ЧМ.