Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы, победительница Олимпийских игр Алина Загитова заявила, что каждый день общается со своими соперницами из группы Этери Тутберидзе.
Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе
  • globallookpress.com

«Я просто выхожу кататься, у меня нет цели соревноваться с кем-то из них. Да, конечно, хочется стоять на пьедестале, но ещё больше мне хочется просто кататься. А что касается девочек, то они пока ещё немного по-детски к этому относятся, я их как никто понимаю. Я и сама ведь недавно была такой же. Это сейчас я ко всему отношусь более взвешенно. Мы общаемся каждый день на абсолютно разные темы, иногда даже просто сумасшедшие какие-то», — цитирует Загитову ТАСС.

На этапе Гран-при во Франции действующая чемпионка мира заняла второе место, уступив Алёне Косторной.

Ранее Авербух выразил мнение, что российские фигуристы смогут побороться за медали на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить