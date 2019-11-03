Авербух считает, что российские фигуристы смогут побороться за медали на ЧМ

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение о перспективах российских фигуристов Александра Самарина и Дмитрия Алиева успешно выступить на чемпионате мира.

«Видно, что ребята хорошо поработали в межсезонье, приятно, что они рано начали стартовать на турнирах, показывать свою готовность», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он выразил надежду, что российским фигуристам удастся отобраться в финал серии Гран-при.

«Очень важно, чтобы они туда попали. Думаю, на европейском первенстве у нас есть шанс вернуть себе подиум, а на чемпионате мира в Монреале можно будет побороться даже за тройку», — добавил специалист.

Алиев стал бронзовым призёром на этапе серии Гран-при в США, а Самарин — серебряным медалистом этапа во Франции.

Чемпионат мира пройдёт с 16 по 22 марта 2020 года в Монреале.

Ранее Татьяна Навка высказалась о возможном завершении Алиной Загитовой карьеры.