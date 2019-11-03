Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой
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«Это её личное решение. Всё зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и ещё показать себя?» — приводит слова Навки «Фонтанка».
Она отметила, что, несмотря на отсутствие четверных прыжков, у Загитовой в этом сезоне потрясающие программы. Она также подчеркнула, что олимпийская чемпионка 2018 года сильно выросла, а её катание стало более осмысленным.
«Какое бы она решение ни приняла, это решение будет правильное. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери», — сказала Навка.
На третьем в сезоне этапе серии Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.
Ранее хореограф Илья Авербух оценил выступления Загитовой и Косторной на этапе Гран-при во Франции.