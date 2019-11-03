Навка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, стоит ли российской фигуристке Алине Загитовой задуматься об уходе из спорта.

«Это её личное решение. Всё зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и ещё показать себя?» — приводит слова Навки «Фонтанка».

Она отметила, что, несмотря на отсутствие четверных прыжков, у Загитовой в этом сезоне потрясающие программы. Она также подчеркнула, что олимпийская чемпионка 2018 года сильно выросла, а её катание стало более осмысленным.

«Какое бы она решение ни приняла, это решение будет правильное. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери», — сказала Навка.

На третьем в сезоне этапе серии Гран-при во Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил выступления Загитовой и Косторной на этапе Гран-при во Франции.