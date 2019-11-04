Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель

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Российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что разучивала тройной аксель без страховки.
Косторная рассказала, как разучивала тройной аксель
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Буквально спустя день после контрольных прокатов я вышла на тренировку и решила попробовать четверной сальхов. Но тренеры сказали мне пока его оставить и попробовать тройной аксель. Я отнекивалась: «Не хочу, не буду». Тренеры предложили попробовать на удочке. Ну уж нет, решила, что лучше сама, чем на удочке. Конечно, я падала, падала, падала, а затем раз — и он получился. Сначала по разу, по два получалось. А потом уже в какой-то момент три-четыре прыжка собрала. Вот тогда поняла, что какой-то шанс есть» — приводит слова Косторной ТАСС.

Во время выступлений на этапе Гран-при россиянка выполнила три таких прыжка в двух программах, которые помогли ей одержать итоговую победу.

Ранее Косторная предположила, что уроки актёрского мастерства помогают ей в фигурном катании.

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