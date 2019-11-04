Косторная предположила, что уроки актёрского мастерства помогают ей в фигурном катании
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«Когда я была ещё совсем маленькой, ходила на уроки актёрского мастерства. Может, это мне помогло. Но вот что точно знаю — если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне понравилась какая-то музыка, то буду выжимать себя под неё по максимуму. Так, что вокруг будут говорить — это действительно хорошо», — цитирует фигуристку ТАСС.
Алёна Косторная стала победительницей этапа Гран-при во французском Гренобле; в нём также участвовала действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Ранее Загитова оценила судейство на этапе Гран-при во Франции.