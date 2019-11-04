Загитова оценила судейство на этапе Гран-при во Франции

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в некоторых моментах была не согласна с судьями на этапе Гран-при в Гренобле.
Загитова оценила судейство на этапе Гран-при во Франции
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Серьёзное судейство. Были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном всё по делу. Это судьи и их мнение. Всё меняется, и правила фигурного катания тоже. Это условия, в которых надо жить. Нужно быть ко всему готовой», — цитирует Загитову ТАСС.

Россиянка заняла второе место на этапе Гран-при во Франции, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее Загитова заявила, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть.

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