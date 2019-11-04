Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала условие, при котором сможет добавить четверные прыжки в свою программу.
Загитова считает, что для четверных прыжков ей необходимо похудеть
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Буду ли выполнять четверные прыжки? Я такой человек, что сначала делаю, а потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать ничего не буду. Для начала мне надо много всего для этого сделать, подготовиться физически и морально. Как минимум три килограмма сбросить (это обязательно), если не больше. Нужно по максимуму снизить риск травмы», — цитирует Загитову ТАСС.

На этапе Гран-при в Гренобле Загитова заняла второе место, уступив Алёне Косторной.

Ранее Загитова рассказала об отношениях с соперницами из группы Тутберидзе.

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