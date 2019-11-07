Дуэль Щербаковой и Туктамышевой и возвращение Синициной и Кацалапова: главные интриги этапа Гран-при Cup of China

В китайском Чунцине стартует четвёртый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. Золото у женщин разыграют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которые имеют шанс досрочно отобраться на финальный турнир. В танцах на льду впервые в сезоне выступят вице-чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Сборную России также представят Андрей Лазукин в мужском одиночном катании и Алиса Ефимова и Александр Коровин — в парном. RT рассказывает о главных интригах Cup of China.

Борьба лутца и акселя

Так же как и на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, в Китае украшением женских соревнований станет дуэль Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. Юность против опыта, четверной лутц против тройного акселя, тренер Этери Тутберидзе против коллеги Алексея Мишина. Вновь две фигуристки окажутся на одном льду и будут показывать болельщикам и судьям, на что они способны.

Фаворитом в их противостоянии вновь стоит признать Щербакову. Хотя она не набирает много баллов в короткой программе, в произвольной она будет пробовать исполнить два четверных лутца, а с ними, как показали предыдущие старты, бороться почти невозможно. Туктамышева в нынешнем сезоне уже может стабильно исполнять три тройных акселя, в том числе один в каскаде, но этот прыжок всё равно приносит меньше баллов, даже если судьям к нему не придраться.

Ещё одна причина, из-за которой Туктамышева проигрывает Щербаковой, кроется в компонентах. Какими бы титулами ни обладала 22-летняя фигуристка, судьи во время прокатов всё равно неохотно тянутся к оценкам выше восьми баллов. В то же время «Жар-птица» ученицы Тутберидзе успела стать одной из самых любимых программ болельщиков, и как-то предвзято к этой программе арбитры не относятся.

Всё это не означает, что Туктамышева уже уступает Щербаковой, и одна фигуристка скоро выиграет свой второй этап Гран-при, а другая будет стараться различными окольными путями попасть на финал в Турин. Стоит Щербаковой ошибиться на одном из своих лутцев, как она понесёт за это весомый штраф.

К тому же последний турнир в США показал, что в конце произвольного проката ей уже тяжело докручивать прыжки, а это ведёт к очередной потере баллов. Туктамышевой в первую очередь самой нужно откатать чисто обе программы, но и подарками соперниц она может воспользоваться.

Помешать российским фигуристкам занять два первых места попытается Ю Ён из Южной Кореи. Первоначально её приезд в Китай не обсуждался, так как она заслужила участие только в одном этапе Гран-при. Но после того, как юная фигуристка стала бронзовым призёром в Канаде, а Элизабет Турсынбаева не смогла приехать в Чунцин из-за травмы, Ю Ён вышла на замену. Как и Туктамышева, кореянка делает ставку на тройной аксель, но пока исполняет его недостаточно стабильно.

У японки Сатоко Мияхары другая сильная сторона — она во второй половине своей произвольной программы исполняет три каскада, в которых умещаются семь прыжков. По нынешним меркам это создаёт не такое серьёзное преимущество, как прыжки категории «ультра-си», стабильный и чистый прокат не может не повлиять на настроение судей. Так что японская фигуристка тоже будет претенденткой на медали в Китае.

Для чемпионки Европы Софьи Самодуровой на этой неделе настанет момент истины. Этот сезон начался для неё совсем не так, как ожидали поклонники. Неудачные выступления на контрольных прокатах, оценки ниже 200 баллов на двух турнирах, отсутствие на Finnlandia Trophy — всё это совсем не похоже на фигуристку, которая сделала себе имя безукоризненным исполнением прыжков и зажигательными программами. Китайский этап Гран-при станет для неё первым в этом сезоне, и если Самодурова надеется вернуться в сборную России, то уже сейчас должна начать снова показывать, что достойна этого.

Мужские соревнования по нестабильности

Самым непредсказуемым соревнованием в Чунцине станет мужское катание. В нём примут участие несколько известных фигуристов, но едва ли кто-то из них может похвастаться запасом стабильности, которого бы хватало на статус стопроцентного фаворита. Это значит, что медали могут достаться тем, кто сам их от себя не ждёт.

Одного спортсмена стоит всё-таки выделить особо. Китайские болельщики будут с нетерпением ждать выступления Цзинь Бояна, который в этом сезоне подарил надежду на своё возвращение. На турнире в Lombardia Trophy он дважды чисто исполнил свой фирменный четверной лутц и с небольшими шероховатостями в произвольной программе набрал в сумме 268,31 балла — в этом сезоне больше получали только Натан Чен и Юдзуру Ханю. Но затем Цзинь Боян снова пошёл по наклонной и выступил неудачно на этапе Гран-при в США. Он вновь пропустит финальный турнир и теперь будет стараться убедить зрителей, что его рано списывать со счетов.

Если китайский фигурист не претворит свои планы в жизнь, то его место вправе занять японец Кэйдзи Танака. В своей стране он уже заслуживает статус второго номера, особенно на фоне неудач Сёмы Уно. Ни выдающимся катальщиком, ни качественным прыгуном его не назвать — 24-летний фигурист в лучшем случае исполняет только четверной сальхов. Однако одна бронза Гран-при в его активе уже имеется, а это способно вдохновить любого фигуриста на новые свершения.

Этап в Чунцине также может помочь реабилитироваться двум восходящим звёздам прошлого сезона, которые оказались на втором плане. Речь идёт о бронзовом призёре финала Гран-при Чха Чжун Хване из Южной Кореи и итальянце Маттео Риццо, занимавшем третье место на чемпионате Европы. Фаворитами сейчас их назвать нельзя, но вернуться на свой уровень им никто не должен помешать.

Показать хороший результат также попытается единственный участник из России Андрей Лазукин. На этапе в Канаде он получил положительную надбавку за четверной лутц, но кроме этого прыжка не показал почти ничего. С таким мощным оружием ученик Алексея Мишина мог бы на каждом соревновании становиться призёром, но пока что никак не может чисто исполнить хотя бы короткую программу.

Китайское предупреждение в парном катании

Для Китая парный турнир — это самый важный вид фигурного катания, и в нём страна будет представлены сумасшедшим составом. На лёд впервые после победы на чемпионате мира выйдут Суй Вэньцин и Хань Кун, которым принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и суммарной оценке. В прошлом сезоне пара не выступала на этапах Гран-при, но это не помешало ей успешно подготовиться к главному турниру. В этот раз она заранее покажет зрителям, на что способна.

На серебро будут претендовать вице-победители финала Гран-при Пэн Чэн и Цзинь Ян. В их активе уже есть победы на домашнем турнире Shanghai Trophy и американском этапе Гран-при. При этом в Лас-Вегасе пара не была безупречна, сорвав тройной тулуп и выброс риттбергер, и набрала чуть больше 200 очков. Их нестабильность оставляет шансы на успех другим гостям соревнований — россиянам Алисе Ефимовой и Александру Коровину, которые находятся в своей лучшей форме, и ветеранам из Италии Николь Делла Монике и Маттео Гуаризе.

Подопечные Олега Васильева в этом сезоне обновили свои рекорды на Nebelhorn Trophy. 194,28 балла — это не самый выдающийся результат, но паре есть куда его улучшать, и в случае чистого исполнения программ она пробьёт отметку в 200 баллов. Для серебра этого вполне может хватить, но всё-таки китайские пары будут стараться сами занять два первых места.

Дебютный Гран-при Синициной и Кацалапова

Этап Гран-при в Китае станет первым в этом сезоне для российского танцевального дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов. В последнее время подопечные Александра Жулина зачастили в Поднебесную — они уже выступали там на турнире Shanghai Trophy, где очень впечатлили местных судей. Они оценили два танца вице-чемпионов мира на 213,54 балла. Если бы соревнования были официальными, то этот результат был бы зафиксирован как второй после мирового рекорда Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

При этом как раз на стартах под эгидой Международного союза конькобежцев Синицина и Кацалапов не получили таких хороших оценок. На турнире Nepela Memorial они не набрали и двухсот баллов, что в принципе неплохо для старта сезона. Можно не сомневаться, что с тех пор пара гораздо лучше подготовилась к своему возвращению в Китай.

Каких-либо титулованных соперников у Синициной и Кацалапова не будет, но есть те, кто готов наказать за какую-либо ошибку на льду. За второе место будут бороться серебряные призёры французского этапа Гран-при Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — американцам очень нужна ещё одна медаль, чтобы попасть на финальный турнир. То же самое постарается сделать канадская пара Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен.

Россию представят ещё два дуэта. Участники чемпионата Европы Софья Евдокимова и Егор Базин предпримут попытку спасти уходящий из-под их ног сезон — пока что они не могут набрать и 170 баллов, хотя на этапе в Канаде слегка улучшили свой рекорд в ритм-танце.

Чемпионы мира среди юниоров 2017 года Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин продолжат бороться за выход на взрослый уровень. Этой осенью они набрали 189,09 балла на Мемориале Панина-Коломенкина и теперь будут пытаться заработать такие же оценки и на международных стартах.