«В прыжках Загитовой появилась тяжесть»: Жулин об этапе Гран-при во Франции, феномене Косторной и прогрессе Самарина

Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева испытывают серьёзное давление из-за появления новых соперниц из группы Этери Тутберидзе. Тем не менее опытные фигуристки продолжат доказывать своё право на место в сборной России. Такое мнение выразил тренер Александр Жулин, подводя в беседе с RT итоги этапа Гран-при во Франции. Специалист также рассказал, как Алёна Косторная сможет обыгрывать фигуристок с четверными прыжками, за что болельщики должны уважать Александра Самарина и насколько готовы его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов к соревнованиям в Китае.

— Ожидаемо ли было, что три первых этапа Гран-при выиграют ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная?

— Да, конечно. Другое дело, что им надо было ещё чисто откататься, сделать всё, что наметили. По их баллам было понятно, что они теперь новое веяние в фигурном катании. Я очень рад, что это произошло.

— Можно ли уже сейчас говорить, что они главные претенденты на места в сборной России?

— Конечно.

— Как вы оцените выступление Косторной на этапе во Франции?

— Алёна лично для меня является воплощением всего лучшего в фигурном катании. У неё фантастическое катание, скольжение, презентация, великолепная техника, феноменальные пролёты... Каждый прыжок она исполняет чисто. Если бы я был судьёй, то ставил бы ей всегда «+5» или «+4». Если Косторная выучит ещё и четверной прыжок, а лучше два, то она станет непобедимой фигуристкой. У неё практически нет слабых мест, так что она вполне конкурентоспособна с Щербаковой и Трусовой. Но если Трусова исполнит четыре четверных, то с ней будет тяжело даже Натану Чену и Юдзуру Ханю.

— В короткой программе Косторной за тройной аксель всё-таки снизили оценку, и она заработала меньше баллов, чем могла бы с двойным акселем. Продолжать ли ей делать этот элемент?

— Это лучше решать тренерам, которые видят её каждый день. Если Алёна делает тройной аксель девять раз из десяти, то можно и нужно его включать в программу. Без недокрута её оценка была бы ещё выше баллов на пять. Риск — это благородное дело, но тренерам виднее. Любой исполненный прыжок на соревнованиях придаёт уверенности на будущее. Если Алёна недокрутила в этот раз, то обязательно докрутит в следующий.

— Алина Загитова стала во Франции второй. Были ли у неё шансы на победу?

— Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у неё послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной. Этим она в своё время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в её прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция.

— На что могут рассчитывать Медведева, Загитова и Елизавета Туктамышева, если уже сейчас они уступают молодым спортсменкам?

— Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально, потому что они столкнулись с новым для фигурного катания явлением. Однако все через это проходили. Хочется им пожелать терпения, здоровья и успехов. Но с трио Тутберидзе будет очень тяжело бороться.

— Они уже все были чемпионками мира и Европы, у Алина также есть олимпийское золото. Может, им уже и не нужно ничего доказывать?

— Это неправильное понятие. Всегда есть кому и что доказывать. Возьмём Криштиану Роналду, который всё выиграл в футболе, но он на каждую игру выходит мотивированным и раньше всех приезжает на тренировку. Это зависит от человека, от его желания оставаться в спорте.

Просто для чего тогда катается Юдзуру Ханю? Вообще же тогда непонятно. Парень поставил перед собой задачу выучить четверной аксель и ради этого убивается каждый день, пашет по шесть часов день, получает травмы. Вот это вызывает восхищение. Хотя надо быть реалистами — если бы он чисто исполнял весь свой контент и занимал бы третьи-четвёртые места, то мог бы закончить.

— Как оцените выступление Александра Самарина на этапе Гран-при? Впервые он стал серебряным призёром этих соревнований.

— Я очень рад за Сашу и его тренера Светлану Соколовскую. Они с огромным упорством шли к тому, чтобы исполнять четверные лутц и флип в обеих программах. Кто-то им мог говорить, что не надо этого делать, это слишком сложно, лучше упростить и довольствоваться какими-то местами. Но их идея сработала, в коротком прокате Самарин даже был конкурентоспособен с Ченом. Саша на правильном пути. Он пока не такой «катальщик», как Натан и Юдзуру, поэтому ему надо чем-то брать. То, что он хочет быть именно в тройке, а не на шестом-восьмом месте, это вызывает уважение. Я ему желаю только прибавлять и прибавлять.

— Чен и Ханю всё ещё недосягаемы для Самарина?

— Самарин их потеснит, если только они упадут четыре раза. Чен и Ханю — такое же явление в мужском катании, как в женском Трусова, Щербакова и Косторная. Они двигают свой вид на какую-то неимоверную высоту. Мало того, что они такие прыгуны, но и феноменальные катальщики. Меня вообще потрясла у Чена дорожка шагов в конце. Такое ощущение, что программа только началась, а он уже прыгнул 128 четверных прыжков и тройных акселей. К тому же он ещё учится в Йельском университете, тренируется в шесть утра (общаясь с тренером. — RT) по телефону. Складывается впечатление, что ему и тренер не нужен, хотя это, конечно, шутка.

— Без тренера сейчас выступает Сёма Уно, и он во Франции выступил провально…

— Очень жалко, что он, на мой взгляд, допустил неправильные шаги в своей жизни. Всё-таки тренер должен быть у спортсмена. Просто хотя бы рядом должен стоять человек, которому со стороны будет виднее. А он выходит один и приземляется на голову. Техника у Уно и раньше была не очень, а сейчас совсем улетучилась. Возможно, какая-то гордыня взыграла... Если бы тренировался сейчас у Тутберидзе, то обыгрывал бы Трусову, а так не пойми что с ним происходит. Желаю ему найти своего специалиста, он всё-таки талантливый и уникальный фигурист.

— За успехами девушек болельщики редко замечают достижения молодых спортивных пар. Для вас стало сюрпризом, что за три этапа они уже выиграли два золота и два серебра?

— Для меня-то все эти пары на слуху: и чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина — Александр Галлямов, и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Важно помнить, что пока что не выступают китайские пары, французы, Алёна Савченко закончила. Складывается хорошая ситуация, чтобы совершить прорыв в парном катании. Мне очень нравятся Бойкова и Козловский в этом году. Евгения Тарасова и Владимир Морозов, к сожалению, пока не радуют, а остальные пары имеют огромные перспективы, видно у них большое желание, они занимаются с прекрасными тренерами.

— Сегодня юниорки «выстреливают» сразу после перехода во взрослое катание, а когда в парах ждать прорыва?

— Парное катание — это другой вид спорта, там не всё решают прыжки. Павлюченко и Ходыкин включили в свою программу тройной флип, но больших баллов он им не даёт, тем более его вообще сорвать можно. Акцент надо делать на парных элементах, на поддержках, которые стоят больше, чем прыжки. Парное катание — очень гармоничная дисциплина, и в молодом возрасте в нём не «выстрелить». Нужно сначала набираться опыта.

— В танцах на льду болельщики ждут дебюта Виктории Синициной и Никиты Кацалаповой на турнире Гран-при, который состоится на этой неделе. Они готовы к соревнованиям в Китае?

— Да, ребята хорошо катаются. Мне нравится, как они работают, прибавляют. Скидок себе они не делают, ведь у них такие соперники в этом сезоне... Во Франции как всегда здорово выглядели Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, что меня не сильно радует, но как профессионал могу признать, что это пара высочайшего уровня. Но от этого у нас будет больше рвения, чтобы хотя бы приблизиться к ним.

— Ваши подопечные будут соответствовать тому уровню, который задали остальные пары?

— Надеюсь, что да. Судя по тем стартам, на которых ребята уже выступали, они выглядели достаточно прилично, хорошие баллы набирали. Будем надеяться, что в Китае прокатаются достойно.

— В этом сезоне в ритм-танцах обязательно выступать под мюзиклы. Как вам это требование?

— Танцы должны быть достаточно позитивными, мы же не хотим, чтобы все выступали под Carmina Burana или что-то подобное. Мюзиклы — это весело и хорошо. К счастью, нам вовремя сказали, что музыку из фильмов тоже можно использовать, потому что иначе было бы сложно выбирать. Хороших мюзиклов много, но круг поиска был поначалу узким. Всё, что я вижу в этом году, мне кажется симпатичным, у всех хорошие танцы.