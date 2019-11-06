Расцвет или видимость: достигнет ли парное фигурное катание в России впечатляющих успехов женского

В российском фигурном катании появилось новое поколение молодых, но уже очень успешных спортивных пар. На трёх этапах Гран-при в этом сезоне они выиграли два золота и два серебра, в то время как прежние лидеры сборной Евгения Тарасова и Владимир Морозов успели взять лишь одну бронзу. О том, почему отечественные болельщики вправе ожидать от пар такого же прорыва, который несколько лет назад произошёл в женском одиночном катании, и по какой причине его придётся ждать немного дольше, — в материале RT.

Пока этой осенью российские любители фигурного катания восхищаются беспрецедентными успехами одиночниц, мимо них может пройти не менее важный повод для гордости. За последние два года парное катание в стране встало на тот же путь, который в своё время проделало женское. С каждым сезоном появляется молодёжь, привносящая что-то новое в свою дисциплину, и теперь спортивных пар уже так много, что приходится объявлять конкурс на место в сборной.

О том, что в скором времени в России появится несколько сильных пар мирового уровня, можно говорить уже сейчас. Подтверждения этому появились ещё в сезоне-2018/19, когда два дуэта, закончившие выступать в юниорах, сумели сразу же заявить о себе. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин сходу выиграли две бронзовые медали этапов Гран-при и отобрались в финал, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу чемпионата Европы.

В этом сезоне серия Гран-при только достигла экватора, а молодые российские пары уже добились куда более значимых успехов. Павлюченко и Ходыкин дважды завоевали серебряные награды, Бойкова и Козловский выиграли этап в Канаде, а ещё одно золото записали на свой счёт действующие чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов. При этом лучшие результаты всех трёх пар входят в топ-4 как на всех турнирах, так и на этапах Гран-при.

К тому же не стоит забывать о том, что в России остаются и другие сильные пары, которым теперь нужно опасаться молодых соперников. Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока ещё остаются номинальными лидерами сборной, но летом они сменили тренера и место тренировок. Пока что пара перестраивается, и это продолжает накладываться на её привычный осенний спад. Пока что ученики Марины Зуевой успели отметиться только бронзой на этапе Гран-при в Канаде и должны будут постараться, чтобы пробиться в финал.

Своего слова ещё не сказали Алиса Ефимова и Александр Коровин. Чемпионы красноярской Универсиады выступят на этапах Гран-при в Китае и Японии и постараются подняться на пьедестал почёта, что им уже удавалось в прошлых сезонах. В финал юниорского Гран-при отобрались пять российских пар во главе с Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым — ещё одними будущими суперзвёздами.

Наконец, на московском турнире Rostelecom Cup ожидается дебют Ксении Столбовой с новым партнёром Андреем Новосёловым. Пока они представляют из себя самую большую загадку в отечественном парном катании, но можно привести массу примеров, когда опытная партнёрша и менее известный партнёр добивались небывалых успехов на льду.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

РИА Новости

© Алексей Даничев

Ситуация в российском парном катании напоминает положение дел в женской фигурке. Сходящие как с конвейера молодые спортсмены оттесняют более возрастных, а тем приходится что-то менять в себе, чтобы затормозить этот процесс. Отличие только одно — в парах развитие происходит всё-таки медленнее, чем у девушек, и мировые рекорды с чемпионскими титулами никто сразу после выхода на взрослый уровень не получает, в отличие от Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Александры Трусовой. Но и таких впечатляющих дебютов, как сейчас у нового поколения российских пар, прежде не было.

Что ещё роднит текущее состояние парного катания с женским, так это выход фигуристов на новый технический уровень. Бойкова и Козловский лидируют в мире по средней первой оценке и в короткой программе, и в произвольной. Они владеют сложными выбросами, качественными каскадами, прогрессируют в поддержках.

Пара катается со взрослыми уже второй год, и благодаря этому наработала определённый авторитет. Бронзовая медаль чемпионата Европы, выигранная отчасти из-за отказа Натальи Забияко и Александра Энберта ехать в Минск, а также благодаря ошибкам соперников, теперь работает на учеников Тамары Москвиной.

Мишину и Галлямова тоже можно отнести к парам, у которых с техникой полный порядок. Их фишка — это идеальные параллельные прыжки, одиночные и в каскаде. В короткой программе они стабильно прыгают тройной сальхов, а в идеале от них можно ждать и каскада из двух прыжков с ойлером — им до сих пор принадлежит рекорд за эту связку по набранным баллам, установленный в юниорах.

Павлюченко и Ходыкин тоже стараются не отставать в прыжковой части и пробуют исполнить тройной флип — на данный момент самый сложный прыжок для пар. В их арсенале также есть подкрутки четвёртого уровня. В целом у дуэта нет слабых мест, и ему необходимо только попасть в нужный ритм, чтобы исполнить все свои наработки.

Конечно, пока что вешать всем российским парам золотые медали, как это было с одиночницами с первых дней их взрослой карьеры, нельзя. Хотя они и выделяются отдельными элементами, в парном катании в первую очередь ценятся поддержки. За идеальное их исполнение можно заработать от девяти до десяти баллов (за прыжки, выбросы и подкрутки — от шести до восьми с половиной), а выполнить их можно четыре раза за два проката. Лучше всех в России их исполняют Панфилова и Рылов, но они пока что не состязаются со взрослыми. В этом сезоне тренд на поддержки задают североамериканские пары, и во многом благодаря этому именно они — ближайшие соперники россиян.

Без элитных поддержек российские дуэты пока не смогут конкурировать с прошлогодними чемпионами мира и Европы, которые в этом сезоне ещё не выступали перед публикой. Речь идёт о китайцах Суй Вэньцзин — Хань Кун и французах Ванесса Джеймс — Морган Сипре. Именно они пока являются основным ориентиром для всех пар, но российские фигуристы к ним подбираются всё ближе и ближе.

И хотя скачок, который предпринимают отечественные дуэты, не такой резкий, как тот, что совершили одиночницы, у них остаётся время до Олимпийских игр в Пекине. И сумеют ли удержаться в седле те, кто уже сейчас проигрывает молодой поросли, ещё вопрос.