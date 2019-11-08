Со вторым результатом в истории: Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Китае

В китайском Чунцине завершился первый день этапа серии Гран-при по фигурному катанию. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют после исполнения ритм-танца, набрав 85,39 балла. Это второй результат в истории после введения новой системы оценок. Андрей Лазукин не смог чисто откатать короткую программу и занял восьмое место. Алиса Ефимова и Александр Коровин расположились на шестой строчке среди спортивных пар, но сохраняют шансы на получение медали.

Лидерство Синициной и Кацалапова

Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго ждали своего участия в серии Гран-при. Лишь на четвёртом этапе в Китае они вступили в борьбу за выход в финал, который состоится в Турине. За россиян стоило попереживать — на единственном официальном турнире в этом сезоне они не набрали 200 баллов за два танца, в отличие от своих главных соперников из США и Канады.

Однако в Чунцине судьи оказались почти такими же щедрыми к российской паре, как недавно на коммерческих стартах в Шанхае. Российский дуэт выступал в ритм-танце под музыку из фильма «Поющие под дождём», которая также привлекла и другие дуэты в этом сезоне. Их музыкальное сопровождение плавно перетекало от мелодичной заглавной композиции к бойкому проигрышу, но такие перемены никоим образом не влияли на целостность танца.

Особенно здорово у Синициной и Кацалапова получились твиззлы — на высокой скорости, без всяких помарок, достойные четвёртого уровня сложности. Они и стали основой нового личного рекорда пары — 85,39 балла. Россияне подвинули американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью со второго места в списке самых высоких оценок за ритм-танец.

Вторыми в первый день соревнований стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, которые всего неделю назад завоевали серебро на этапе во Франции. Их выступление едва не стало провальным — за финнстеп пара получила лишь первый уровень сложности. Но всё-таки им покорилось чуть больше 80 баллов благодаря компонентам. Канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен в техническом плане были гораздо чище, но стали третьими.

Второй российской парой в ритм-танце стали чемпионы мира среди юниоров 2018 года Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Для дебюта в Гран-при они выступили весьма успешно, набрав 69,19 балла. Для взрослого катания это пока не самые впечатляющие цифры, и занять они позволили только шестое место. Но в танцах на льду новичкам завоёвывать авторитет всегда было особенно сложно.

Огромные проблемы продолжают преследовать Софью Евдокимову и Егора Базина. Пара вновь выступила хуже по сравнению с прошлым годом. Выше второго уровня были только твиззлы у партнёра и поддержка. С оценкой 64,07 балла фигуристы из Тольятти обошли только совсем неопытные дуэты из Китая и Японии.

Состязания ошибок у мужчин

Мужская короткая программа едва ли смогла порадовать эстетов фигурного катания, которые в первую очередь ждут чистых исполнений прокатов. Практически все участники китайского этапа Гран-при ошибались и падали, состязаясь в том, кто меньше потеряет на этом баллов.

Приятным исключением для местной публики стал только Янь Хань. Чемпион мира среди юниоров далёкого 2012 года временно уходил из фигурного катания после Олимпиады в Пхёнчхане, но сумел достаточно успешно вернуться. Хотя в прокате китайского фигуриста не было четверных прыжков, он чисто исполнил те, что умеет, и набрал 86,46 балла.

Второе место занял другой представитель Поднебесной Цзинь Боян. От него болельщики ждали яркого выступления, как в прошлые годы, но он упал на четверном лутце и поторопился с тройным акселем — прыжок не получил бонус за исполнение во второй половине. Компоненты Цзиня оказались не на высоте, и судьи поставили ему всего 85,43 балла.

Лучшим фигуристом не из Китая пока является Маттео Риццо. Бронзовый призёр чемпионата Европы сделал весомую заявку на лидерство, начав программу с четверного тулупа и тройного акселя. Но падение на лутце, не позволившее выполнить каскад, отправило итальянца на третье место с 81,72 балла.

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Единственный россиянин Андрей Лазукин тоже поддержал всеобщую моду на сорванные прокаты. Он коснулся рукой льда после приземления с четверного лутца, на котором судьям также не понравилось ребро отталкивания. А затем он и вовсе сорвал каскад, оставшись без четвёртого прыжка. Возместить потери компонентами Лазукину не позволили — с оценками на уровне семи очков он заработал лишь 74,31 балла и оказался на восьмом месте.

Почти мировой рекорд китайцев

В парном катании тоже не было равных китайским фигуристам. Другого и нельзя было ожидать, когда на лёд выходили чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Кун. На своём первом турнире в новом сезоне они выступили практически по мировому рекорду Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, хотя так и не побили его — не хватило 0,31 балла.

При этом китайская пара не использовала все свои возможности на 100%. Набор элементов был не самым сложным, а во вращении и на тодесе судьи поставили третий уровень. Превысить оценку в 80 очков Суй Вэньцзин и Хань Кун смогли за счёт компонентов — лишь один судья пожалел оценки выше девяти баллов.

На второе место поднялась новая канадская пара, составленная из бывшей российской фигуристки Любови Илюшечкиной и Чарли Билодо. После пятого места на домашнем этапе они имеют все шансы выиграть медаль Гран-при. Пока в их активе 68,98 балла, которых могло бы быть и больше, если бы не ошибка на тройном тулупе. Третьими после короткой программы стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, которым тоже не удалось исполнить чистый параллельный прыжок.

Та же самая ошибка, только на сальхове, настигла Алису Ефимову, выступающую в паре с Александром Коровиным. Её падение привело к тому, что единственный российский дуэт стал шестым с оценкой 63,97 балла. Для учеников Олега Васильева это не предел, но и не приговор — до тройки призёров им не хватает четырёх с половиной баллов.