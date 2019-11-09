«Это ещё не мой максимум»: что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае

Победительница китайского этапа Гран-при по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что чувствует себя увереннее, перейдя на взрослый уровень. Особенно это касается исполнения четверных лутцев, которые раньше у неё получались лишь на тренировках. Обладательница бронзы турнира Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила вернуться к произвольной программе прошлого сезона, а триумфаторы танцев на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов посетовали, что прокат дался им чересчур тяжело.

«Стараюсь показывать всё, что умею»

Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 226,04 балла, почти на 15 очков опередив японку Сатоко Мияхару.

Несмотря на громкий успех, фигуристка скромно оценила своё выступление. Она призналась, что сильно нервничала перед выходом на лёд, однако положительную роль сыграла поддержка трибун.

«Хорошо, но не идеально, были моменты, которые могла сделать лучше. Но это говорит только о том, что нужно работать. Будем исправляться, чтобы в следующий раз не было ошибок. Наступило облегчение, когда прокат кончился — он дался мне непросто, я довольно сильно перед ним нервничала. В финале, когда делала поклон, полетело так много игрушек, слышались крики с трибун — это очень приятно», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Кроме того, дебютантка взрослых соревнований отметила, что чувствует себя значительно увереннее по сравнению с прошлым сезоном.

«На самом деле, мне кажется, что в том году были проблемы именно с тем, чтобы показать четверной лутц на соревнованиях. А на тренировках прыжок был неплохой. Наверное, это опыт. В том году помучилась, в этом стараюсь идти чуть более уверенно и показывать всё, что умею», — добавила ученица Этери Тутберидзе.

Этот результат позволил Анне досрочно пройти в финал турнира, который состоится в начале декабря в Италии.

«Думаю, это хороший старт для первого сезона на взрослом уровне. Но я хочу быть ещё лучше и буду для этого больше работать. Это ещё не мой максимум. Счастлива, что отобралась в финал Гран-при. Это было моей целью», — цитирует Щербакову Sport24.

Бронза турнира в Чунцине осталась за соотечественницей Щербаковой Елизаветой Туктамышевой, которая сумела улучшить свою позицию по сравнению с короткой программой и подняться на одну строчку выше. Если накануне ученица Алексея Мишина жаловалась, что причиной её ошибок стало чрезмерное желание безукоризненно выполнить сложные элементы, то на этот раз она призналась, что чувствовала себя более раскованно.

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«Сегодня довольна собой, хорошо, что всё так сложилось. Единственная помарка была на лутце, потому что я очень хотела его сделать идеально, высоко прыгнула и немножко расслабилась в конце от того, настолько комфортно было в полёте. Никогда нельзя допускать таких ошибок», — поделилась впечатлениями Туктамышева.

Стоит отметить, что в Китае спортсменка выступила со своей прошлогодней произвольной программой. По её словам, именно с этим номером она намерена выходить на лёд оставшуюся часть сезона.

«Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США. Думаю, что она принесёт мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения. Я её очень люблю, а так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, решила, что ещё не накатала её», — добавила Туктамышева.

Пятое место осталось за ещё одной представительницей России — Софьей Самодуровой. Несмотря на чистый прокат, судьи оценили её номер на 121,30 балла, что не позволило ей обойти кореянку Ю Ён, упавшую при исполнении тройного акселя.

«Конечно, из-за оценок расстроилась, но больше сегодня рада прокату, что смогла собраться во второй день. Я довольна. Надеюсь, у меня всё получится, буду бороться до конца», — пообещала фигуристка.

«За ночь кататься научились»

Свою первую победу на этапах Гран-при в Китае одержала танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Они меньше чем на один балл опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Бронза досталась канадскому дуэту Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Сёренсен.

Россияне признались, что прокат дался им нелегко, однако выразили намерение провести работу над ошибками.

«На самом деле, всё классно, был шикарный по качеству лёд, китайская публика, казалось, чуть более консервативно себя ведёт. Но сегодня поддерживали очень хорошо. К сожалению, наш прокат произвольной программы был тяжёлым, не плохим, а именно тяжёлым, не всё получилось чисто», — рассказал Кацалапов.

Он добавил, что теперь пара намерена готовиться к домашнему этапу Гран-при, который пройдёт уже на следующей неделе в Москве.

«Мы уже готовы. Чуть-чуть передохнём и в этом же режиме продолжим соревноваться», — заверил он.

Софья Евдокимова и Егор Базин сумели улучшить свой предыдущий результат, переместившись с седьмого на шестое место. После короткой программы они были расстроены низкими судейскими оценками, однако сейчас их настроение улучшилось.

«Мы за ночь кататься научились, правильно тренер сказал. Не знаю, как так получилось, вчера должны были получить где-то 97 баллов, а вышло вот так», — пошутил партнёр.

Несмотря на более высокую оценку, фигуристы остались недовольны своим прокатом. По словам Базина, отсутствие опыта привело к большому количеству необязательных ошибок.

«Всё это от того, что у нас пока мало прокатов произвольной программы, но мы движемся в правильном направлении. Будем работать дальше. Конечно, вчера расстроились. Сегодня чуть-чуть обрадовались, но, проанализировав всё, мы по-прежнему недовольны собой и результатами», — добавил он.

После произвольной программой недовольными судейскими решениями остались дебютанты взрослого Гран-при Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. С 169,24 балла они установили личный рекорд, однако признались, что рассчитывали на более высокие оценки.

«Прокат действительно был очень хороший, но мы не вправе решать, какие оценки получать. Если говорить о технической составляющей, то получили неплохие уровни. Но нам поставили дедакшн на хореодорожке, и мы, если честно, не знаем почему. Там всё было по правилам, я, вроде бы, не падала. Но главное, что произвели положительное впечатление, тренеры довольны — это очень хороший задел на будущее», — рассказала Скопцова.