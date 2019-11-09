Из Китая — в финал: Анна Щербакова одержала вторую победу на этапах Гран-при по фигурному катанию

Россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Китае и первой среди девушек отобралась на финальный турнир, который в декабре пройдёт в Турине. Елизавета Туктамышева практически идеально исполнила произвольную программу, но всё-таки не смогла обогнать японку Сатоко Мияхару в споре за серебро и заняла третье место. Софья Самодурова поднялась на пятую строчку.

Перед началом серии Гран-при сезона-2019/20 отечественные болельщики могли не без оснований помечтать о том, что на финал в Турине отберутся сразу шестеро российских девушек: молодая поросль Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. После трёх этапов количество реальных претенденток от России сократилось до пяти, поскольку Медведевой нужно совершить чудо, чтобы после неудачи на канадском этапе пройти квалификацию.

На китайском этапе шансы на декабрьскую поездку в Италию понизились уже у Туктамышевой. Падение на тройном акселе, сдвоенный тулуп в каскаде и низкие компоненты отправили её на четвёртое место после короткой программы, а для попадания в финал необходимо выигрывать как минимум серебро. Конечно, борьба ещё не была проиграна — отставание от шедшей второй японки Сатоко Мияхары составляло чуть больше трёх баллов, а их можно было отыграть за счёт более высокой стоимости произвольной программы. Но её ещё предстояло выполнить без новых срывов на фирменном элементе.

У открывавшей сильнейшую разминку Софьи Самодуровой получилось показать хороший пример старшей подруге. Чемпионка Европы, хотя и была по-прежнему слегка зажата, свою программу под танго откатала чисто. Но если раньше судьи ставили оценки в пользу россиянки, то в этом сезоне ей никак не удаётся вернуть себе их расположение. За хороший, собранный прокат она получила 121,30 балла — на девять меньше, чем упавшая на тройном акселе Ю Ён. В итоге Самодуровой пришлось пропустить кореянку по сумме баллов.

За минувшую ночь смогла настроиться на нужный лад и Туктамышева. Она решила отложить эксперименты в сторону и не тасовать прыжки, как первоначально задумывала. Первый тройной аксель фигуристки получился чистым, и к нему она без проблем «приделала» двойной тулуп. Сольный прыжок тоже был безупречным — Туктамышева смогла спастись после неудачи первого дня. Но радоваться было рано, так как впереди была ещё вся программа. Стоило спортсменке помечтать о медали, как она не смогла выехать с тройного лутца и потеряла на этом пару баллов.

Дальше Туктамышева уже не позволяла себе вольностей и выложилась по полной, чтобы впечатлить своей постановкой под музыку из «Мулен Руж». Бурю восторга у зрителей она вызывала не своими каскадами во второй половине программы, а хореографией и дорожками, которые даже больше характеризуют Туктамышеву, чем тройной аксель. За произвольный прокат она получила лучшие для себя оценки за сезон — 143,53 балла, а в сумме набрала больше 209 баллов.

Такой результат сразу позволил Туктамышевой подняться на третье место — ни японка Марин Хонда, ни американка Эмбер Гленн, неожиданно выстрелившая в первый день, не смогли откатать чисто, так что даже Самодурова оказалась на пятой строчке. Но на лёд ещё предстояло выйти Сатоко Мияхаре.

И даже без сверхсложных прыжков и каскадов японка обыграла российскую спортсменку. Судей впечатлила её постановка, в которой Мияхара смотрелась действительно гармонично и легко. Три недокрута в конце программы не позволили ей обойти Туктамышеву в оценке за произвольный прокат, но по суммарному результату Мияхара оказалась впереди на 2,08 балла. Серебро россиянке так и не покорилось, и теперь её шансы пройти в финал Гран-при слишком малы — это может произойти только в случае провала кого-то из конкуренток на двух следующих этапах.

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А Анна Щербакова уже может бронировать билеты в Турин. Она одержала убедительную победу, которая не вызывала сомнений уже после начала её произвольной программы. Ученица Этери Тутберидзе вновь исполнила два четверных лутца, один из которых в каскаде, хотя на разминке она падала с этого сложнейшего прыжка.

Позже судьи усмотрели недокрут в первой попытке и снова оштрафовали за неясные рёбра. Если поначалу техническая оценка Щербаковой приближалась к сотне баллов, которые из девушек покорялись только Александре Трусовой, то при финальном подсчёте она сильно просела. Фигуристка осталась без личных рекордов — на Skate America её оценки были лучше, чем 152,53 балла за произвольную программу и 226,04 балла в сумме, показанные в Китае.

Тем не менее гораздо более важным было то, что Щербакова одержала две победы и благодаря этому на своём первом же Гран-при пробилась в финал, сделав это раньше других фигуристок. Теперь очередь за Александрой Трусовой, которая выступит через неделю в Москве, и за Алиной Загитовой, Алёной Косторной и Рикой Кихирой, которые сразятся на последнем этапе в Японии.