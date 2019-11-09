Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на четвёртом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в китайском Чунцине.

По итогам произвольного танца российские спортсмены получили 124,51 балла. Таким образом, по итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 209,90 балла.

Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 208,55 балла. Замкнули тройку лучших канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (190,74).

Для Синициной и Кацалапова эта победа стала первой в карьере на этапах Гран-при.

Ранее сообщалось, что Алиса Ефимова и Александр Коровин идут шестыми после короткой программы в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при в Китае.