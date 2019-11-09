Туктамышева рассказала, почему вернулась к прошлогодней произвольной программе

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила вернуться к своей прошлогодней программе.
Туктамышева рассказала, почему вернулась к прошлогодней произвольной программе
  • © Xue Yubin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я захотела вернуть прошлогоднюю произвольную программу после Гран-при в США, думаю, что она принесёт мне больше баллов, больше эмоций и наслаждения. Я её очень люблю, так как прошлый сезон у меня не получился полноценным, я решила, что ещё не накатала её. Дальше по сезону тоже будет она», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Произвольная программа для сезона-2018/19 была поставлена на музыку из песен Каро Эмеральд — You Don’t Love Me, The Hot Sardines — Petite Fleur, а также Parov Stelar — Catgroove.

Новая программа, подготовленная для нынешнего сезона, поставлена на музыку The Hot Sardines — Caravan.

Ранее Туктамышева рассказала, что она хочет себе доказать по ходу сезона.

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