Туктамышева рассказала, что она хочет себе доказать по ходу сезона

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о том, как проходит её сезон-2019/20.

«Я хочу просто докатать сезон стабильно, с хорошими прокатами, а дальше посмотрим, что получится. Пока я хочу для себя доказать, что могу несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать. Есть ли у меня пунктик насчёт чемпионата мира? Уже нет, хочется просто насладиться тем, что есть», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

В нынешнем сезоне 22-летняя фигуристка дважды стала второй на «Челленджерах» Finlandia Trophy и Lombardia Trophy, а также заняла два третьих места на этапах серии Гран-при — в США и Китае.