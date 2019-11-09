Туктамышева рассказала, что она хочет себе доказать по ходу сезона

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о том, как проходит её сезон-2019/20.
Туктамышева рассказала, что она хочет себе доказать по ходу сезона
  • © Xue Yubin/XinHua
  • globallookpress.com

«Я хочу просто докатать сезон стабильно, с хорошими прокатами, а дальше посмотрим, что получится. Пока я хочу для себя доказать, что могу несколько сезонов подряд хорошо кататься и выступать. Есть ли у меня пунктик насчёт чемпионата мира? Уже нет, хочется просто насладиться тем, что есть», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

В нынешнем сезоне 22-летняя фигуристка дважды стала второй на «Челленджерах» Finlandia Trophy и Lombardia Trophy, а также заняла два третьих места на этапах серии Гран-при — в США и Китае.

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