Дебютная победа: Синицина и Кацалапов впервые в карьере выиграли золото на этапе Гран-при

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере выиграли золото на этапе Гран-при, одержав победу на соревнованиях в Китае. Они едва не упустили первое место после ритм-танца, однако всё-таки опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Мужские соревнования выиграл Цзинь Боян, в парном турнире первенствовали чемпионы мира Суй Вэньцзинь и Хань Кун. RT рассказывает об итогах четвёртого этапа Гран-при в сезоне.

Первый успех Синициной и Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на этапе Гран-при Китая, хотя им пришлось очень сильно постараться, чтобы удержать первое место после ритм-танца. Российский дуэт так же красиво выступил в произвольном танце, однако у судей остались вопросы к постановке. Во-первых, их не удовлетворили дорожка шагов — они получили за неё третий уровень сложности. Во-вторых, судьи зафиксировали слишком долгую поддержку, а за это следует более суровое наказание в виде потерянного балла.

Тем не менее в остальном Синицина и Кацалапов были безупречны — почти все элементы получали четвёртые уровни, а компоненты оставались такими же высокими, как накануне. Только баллы уже были не такими космическими. За произвольный танец ученики Александра Жулина получили 124,51 балла, а сумме набралось 209,90 балла. Для тех, кто хочет быть лучшими после Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, этого уже мало.

Вперёд едва не вырвались американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. К ним у судей претензий практически не было, а за оригинальные поддержки и заходы жюри отметило дуэт очень высокими надбавками. 128,21 балла за произвольный танец — это третий результат в истории по действующим правилам. Основу этой оценки составила техника, но и в компонентах фигуристы из США оставили россиян позади.

К счастью, Синициной и Кацалапову хватило запаса после ритм-танца, чтобы на 1,45 балла оказаться впереди. Интересно, что они одержали свою первую победу на Гран-при за карьеру, причём это им не удавалось даже с прошлыми партнёрами, хотя дуэт Кацалапова с Еленой Ильиных в своё время тоже был одним из сильнейших в мире.

Наконец что-то стало получаться у Софьи Евдокимовой и Егора Базина. Под беспроигрышную музыку из «Списка Шиндлера» пара набрала лучшие в сезоне оценки и поднялась с седьмого места на шестое. Проблем у дуэта из Тольятти по-прежнему много: кроме твиззлов и поддержек, они не получали четвёртые уровни за элементы. Но лучшие в сезоне баллы дают какую-то надежду на то, что они наберут форму к чемпионату России.

У молодого дуэта Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина выступить удачно не получилось: судьи пересмотрели хореографическую дорожку и решили, что, когда партнёрша опустилась на лёд, это было падением, хотя именно такой была задумка дуэта. За это россияне потеряли немало баллов и уступили три сотые Евдокимовой и Базину в итоговой оценке.

Возрождение Цзинь Бояна

Этап Гран-при в Китае принёс долгожданную победу одному из главных действующих лиц в мужском катании до Олимпиады в Пхёнчхане — местному фигуристу Цзинь Бояну. Хотя он и слывёт одним из лучших прыгунов среди мужчин, за несколько лет выступлений у него была всего одна громкая победа на чемпионате четырёх континентов. С тех пор он в основном боролся с травмами, а не с соперниками.

После короткой программы Цзинь Боян проигрывал соотечественнику Янь Ханю, но обязан был выходить вперёд за счёт более сложного контента. Он начал прокат с чистых четверных лутца и тулупа с каскадом. Затем последовала совсем неудачная попытка ещё на одном тулупе, после чего Цзинь Боян уже не отклонялся от курса на первое место, выполняя дорогие каскады стоимостью больше десяти очков. В итоге китайский фигурист заработал 176,10 балла — это четвёртый результат в мире в текущем сезоне. В сумме же он набрал 261,51 балла, и с этим результатом никто не смог поспорить.

Андрей Лазукин выступал с тем же контентом, но вновь громко провалился. Хотя у него и было зафиксировано всего одно падение, но почти все прыжки были исполнены так неважно, что судьи не успевали минусовать его выступление. В итоге произошло редкое для фигурного катания явление: оценка за технику не увеличилась по сравнению с базовой стоимостью, а упала почти на десять баллов. Лазукин упал на итоговое десятое место, и пока что остаётся открытым вопрос, кто из российских мужчин окажется достойным поехать на чемпионат Европы — после Александра Самарина и Дмитрия Алиева претендентом на путёвку остаётся только 32-летний Сергей Воронов.

Чемпионская программа Суй и Ханя

Турнир в парном катании закончился триумфальным дебютом Суй Вэньцзинь и Хань Куна в этом сезоне. Китайская пара оставила любимую болельщиками произвольную программу, которая принесла им в прошлом году золото чемпионата мира и два мировых рекорда, хотя сами фигуристы говорили, что им эта нарастающая в динамике музыка не подходит.

Пока что программа Суй и Ханя весьма упрощённая, и до конца они сами с ней не справились — партнёр сдвоил параллельный сальхов, а на вращении у них обоих были ошибки. Но оценки за своё выступление они набрали потрясающие 147,47 балла за программу и 228,37 в сумме. Они не просто одержали победу на домашнем этапе Гран-при, но и намного опередили в заочном споре все остальные пары мира, в том числе российские.

Как и в мужском катании, в парном китайские фигуристы заняли два первых места. Серебро досталось дуэту Пэн Чэн и Цзинь Ян, которые не избежали проблем на прыжках и набрали меньше 200 баллов в сумме, но всё равно опередили канадцев Любовь Илюшечкину и Чарли Билодо, у которых плохи были также выбросы.

Последнее место среди восьми пар заняли россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин. Для партнёрши это был, возможно, самый неудачный день в карьере. Она падала на лёд три раза, причём только в двух случаях после прыжков — один раз она споткнулась просто на ровном месте, хотя сразу после этого пара и исполнила прекрасный выброс сальхов.