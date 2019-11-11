Туктамышева продолжит карьеру как минимум до Олимпиады-2022

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что намерена продолжать свою карьеру как минимум до зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Осталось ли ещё что-то, чего я хотела бы достичь? Конечно, это медаль на Олимпийских играх», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Он подчеркнула, что намерена продолжать карьеру как минимум до Игр в Пекине.

«А после — будем смотреть. На будущее я вообще никогда не загадываю», — добавила фигуристка.

22-летняя Туктамышева является чемпионкой зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года, однако на взрослой Олимпиаде она не выступала.

Ранее Туктамышева подвела итоги своего выступления на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.