Туктамышева: мысли начали посещать мою дурацкую голову, которая мне иногда мешает

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги своего выступления на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.

«В целом могла лучше откатать короткую программу, конечно. Это принесло бы мне немного больше баллов и возможность попасть в финал Гран-при, поэтому эмоции очень двоякие. Произвольная получилась хорошей, но третьему месту я была не очень рада. Но сама виновата. Не в моём характере и не моём стиле долго переживать и загружаться. Работаем дальше», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она также высказала мнение, что именно привело к её ошибкам в короткой программе на этапе в Китае.

«Я, может быть, перегорела как-то или очень хотела хорошо откатать. Лишние мысли начали посещать мою дурацкую голову, которая мне иногда мешает. Знала, что я в хорошей форме, очень хотела сделать. Но в итоге получился такой вот результат. На лёд нужно всегда выходить с холодной головой, спокойным и уверенным. А когда даже чуть-чуть идёт какой-то сбой, то всё сразу усложняется», — добавила 22-летняя фигуристка.

По итогам двух прокатов на этапе в Китае Туктамышева набрала 209,10 балла — 65,57 за короткую и 143,53 за произвольную программы, что позволило ей занять третье место.

Ранее Туктамышева высказала мнение, что её шансы отобраться в финал Гран-при невелики.