Туктамышева считает, что её шансы отобраться в финал Гран-при невелики

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.

«Рада, как получился прокат в произвольной программе. Он был лучше, чем в короткой. Мои шансы отобраться в финал Гран-при не так уж и велики. Возможно, я приму участие в «челленджере» в Загребе. Попытаюсь показать хорошие прокаты и подготовиться к чемпионату России», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Международного союза конькобежцев.

По итогам двух прокатов 22-летняя фигуристка набрала 209,10 балла — 65,57 за короткую и 143,53 за произвольную программы, что позволило ей занять третье место.

Ранее Алексей Мишин остался доволен выступлением Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.