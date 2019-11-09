Туктамышева считает, что её шансы отобраться в финал Гран-при невелики

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на четвёртом в сезоне этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.
Туктамышева считает, что её шансы отобраться в финал Гран-при невелики
  • © Xue Yubin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Рада, как получился прокат в произвольной программе. Он был лучше, чем в короткой. Мои шансы отобраться в финал Гран-при не так уж и велики. Возможно, я приму участие в «челленджере» в Загребе. Попытаюсь показать хорошие прокаты и подготовиться к чемпионату России», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Международного союза конькобежцев.

По итогам двух прокатов 22-летняя фигуристка набрала 209,10 балла — 65,57 за короткую и 143,53 за произвольную программы, что позволило ей занять третье место.

Ранее Алексей Мишин остался доволен выступлением Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

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