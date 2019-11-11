Фигуристка Щербакова учит четверной флип и тройной аксель

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Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что работает над добавлением более сложных элементов в программу.

«Изучение прыжков происходит всегда индивидуально. Тройные тоже начинают прыгать в разном порядке. Когда я разучивала тройные, у меня порядок тоже был немного странный. Если мне лутц удобнее всего прыгать, то и четверной я начала учить лутц. На тренировках также работаю над флипом — посмотрим, как он пойдёт, может, тоже попробую его в программе. Также тренируем тройной аксель. Сейчас до финала Гран-при будет чуть больше времени, потому буду стараться больше времени уделять новым элементам», — заявила Щербакова пресс-службе ФФККР.

Анна является первой исполнительница четверного лутца среди взрослых фигуристок. В её произвольной программе два подобных прыжка, один из которых в каскаде. 

Ранее Щербакова удивилась своей популярности в Китае.

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