«Позор судейской бригаде»: Бестемьянова об оценках на Гран-при Китая, ошибках Туктамышевой и о мастерстве Щербаковой
- Reuters
«Дайте девушкам распрыгаться»
— Довольны ли вы выступлением россиянок на Гран-при Китая?
— Анна Щербакова откаталась замечательно, уникальное выступление в произвольной программе с двумя четверными лутцами, один из которых в каскаде. Мне кажется, она прибавила в скорости по сравнению с этапом в Лас-Вегасе. Очень жаль, что Елизавета Туктамышева сорвала тройной аксель в короткой программе, потому что она вполне могла рассчитывать на второе место. Прокат Софьи Самодуровой судьи оценили странно, поставили недокруты, которых там не было. Вот не хочется им, чтобы в финале было много россиянок.
— Почему в Чунцине Щербакова набрала меньше баллов, чем три недели назад в США?
— Сложно сказать. Разные бригады судей оценивают по-разному, у каждого своё мнение. Не думаю, что на это стоит обращать внимание.
— Судьи ни разу не оценили её лутц в произвольной программе как идеальный, ставя ему недокруты, неясные или неправильные рёбра. Действительно ли так всё было плохо?
— Что касается неясных рёбер, то здесь я не берусь спорить, возможно, они действительно были. Но когда речь идёт о четверном лутце, мне кажется, смешно рассматривать, как там встал конёк. Это уникальный элемент, который в мире исполняют лишь три фигуристки: Щербакова, Александра Трусова и Алиса Лью.
— Можете пояснить, что значит термин «неясное ребро» и почему ему придаётся такое значение?
— В фигурном катании существуют два «рёберных» прыжка — флип и лутц. В первом случае фигурист едет назад, левая нога идёт против часовой стрелки и отталкивается с внутреннего ребра конька, в то время как правая ставится на зубец. Второй исполняется по тому же принципу, но левая нога уходит уже с наружного ребра. А в случае с неясным ребром судьи могут посчитать, что четверного лутца не было, и вместо него засчитать четверной флип, который стоит меньше. Мне доподлинно неизвестно, каким образом идёт расчёт, но оценка снижается за более простой элемент.
— На прошлых соревнованиях таких проблем у Щербаковой не было. Действительно ли можно приехать на этап и перестать выполнять прыжок правильно?
— Всё зависит от технических специалистов, которые видят неясное ребро или предпочитают закрывать на него глаза. Сама спортсменка как прыгала, так и прыгает. Поэтому это просто позор судейской бригады, обращающей внимание в четверном лутце на ребро. Это уникальный прыжок, после которого она осталась жива и не влетела в борт, о чём может идти речь?
— В связи с этим не кажется ли вам, что правила относительно рёбер должны быть уточнены?
— С этим ничего нельзя сделать. Речь идёт о том, что такие вещи очень трудно увидеть без замедленных повторов. Просто технической бригаде не стоит лезть в эти дебри на четверных прыжках. Особенно у девушек, которые только этому учатся. Дайте им распрыгаться, дайте прочувствовать, каково это, а не рубите прогресс.
— Можно ли в такой ситуации как-то повлиять на судей?
— А зачем сотрясать воздух? Пока на взрослом уровне четверной лутц прыгают всего две спортсменки, поэтому ничего не изменится. Из-за неясного ребра Щербакова потеряла совсем немного, поэтому ничего делать здесь не нужно.
«Необыкновенная харизма Туктамышевой не идёт в расчёт»
— Как бы вы оценили третье место Елизаветы Туктамышевой?
— Елизавета заняла эту позицию только потому, что сорвала один элемент в короткой программе. Она выиграла у Сатоко Мияхары в произвольной программе, но предыдущая ошибка стоила ей более высокого результата. Поэтому всё честно.
— Могла ли Елизавета перегореть в связи с тем, что ей необходимо было занимать второе место, чтобы обеспечить попадание в финал?
— Здесь все вопросы должны быть адресованы исключительно ей и её команде. Им виднее.
— Тренер фигуристки Алексей Мишин заявил, что судьи не хотели пускать в финал Гран-при пятую россиянку, поэтому Туктамышева стала третьей, а не второй. Вы с ним не согласны?
— Конечно, ему виднее. Но с моей точки зрения, её выступления были оценены справедливо.
— В Китае Мияхара набрала вторую сумму в компонентах за карьеру, при этом имея множество недокрутов. Справедливо ли в таком случае получать высокие баллы за переходы и владение коньком?
— Она замечательно каталась. Да, ей снизили оценку за технику из-за недокрутов. Но с точки зрения компонентов, вращений, шагов японка выглядела очень красиво. Всё это учитывается. Единственное, что не идёт в расчёт, — необыкновенная харизма Туктамышевой. Такой оценки, к сожалению, в фигурном катании нет. Есть спортсмены, которые всё чисто выполняют, но смотреть на них скучно. А Елизавета так заводит зал, что хочется вместе с ней танцевать. Это минус судейской системы, о котором я говорю очень давно, но пока меня никто не услышал.
— Остались ли у Туктамышевой шансы отобраться в финал?
— Всё может быть, но стоит понимать, что для этого Мияхара на этапе Гран-при в Москве должна подняться не выше четвёртой строчки. Но дело в том, что там будет некому проигрывать. Поэтому будем надеяться на наших фигуристок, на то, что Станислава Константинова привела себя в хорошую форму и сможет нас удивить.
— Самодурова каталась без видимых ошибок, но при этом баллы получила совсем низкие. Почему к ней такое отношение?
— Все понимают, что наверх пошли девочки, которые исполняют четверные прыжки и тройной аксель, а Соня пока не обладает этими элементами. Она является третьим номером, к которому всегда соответствующее отношение.
— Осталась ли у неё ещё возможность спасти ситуацию, или она так и останется фигуристкой одного сезона?
— Она спортсменка и должна бороться в любом случае. Я бы отметила, что Самодурова очень изменилась даже по сравнению с сентябрём. Поэтому она набирает форму, и, думаю, у неё всё будет хорошо.
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