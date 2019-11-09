Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае
- РИА Новости
Действующая чемпионка России за своё выступление в произвольной программе получила от судей 152,53 балла.
В короткой программе её результат составил 73,51 балла. Таким образом, по сумме двух прокатов Щербакова набрала 226,04 балла.
Второй стала японка Сатоко Мияхара (211,18), а замкнула тройку лучших другая россиянка — Елизавета Туктамышева (209,10).
Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — заняла пятую строчку (185,29).
Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае.