Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Действующая чемпионка России за своё выступление в произвольной программе получила от судей 152,53 балла.

В короткой программе её результат составил 73,51 балла. Таким образом, по сумме двух прокатов Щербакова набрала 226,04 балла.

Второй стала японка Сатоко Мияхара (211,18), а замкнула тройку лучших другая россиянка — Елизавета Туктамышева (209,10).

Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — заняла пятую строчку (185,29).

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае.