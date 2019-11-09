Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае

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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на четвёртом в сезоне этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае
  • РИА Новости

Действующая чемпионка России за своё выступление в произвольной программе получила от судей 152,53 балла. 

В короткой программе её результат составил 73,51 балла. Таким образом, по сумме двух прокатов Щербакова набрала 226,04 балла.

Второй стала японка Сатоко Мияхара (211,18), а замкнула тройку лучших другая россиянка — Елизавета Туктамышева (209,10).

Ещё одна представительница России — Софья Самодурова — заняла пятую строчку (185,29).

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае.

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