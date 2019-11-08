Туктамышева назвала причину своего падения в короткой программе на этапе Гран-при в Китае

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Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.
Туктамышева назвала причину своего падения в короткой программе на этапе Гран-при в Китае
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать, из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

22-летняя фигуристка, несмотря на своё падение на акселе в 3,5 оборота, а также ошибку на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа, сумела занять четвёртое место по итогам короткой программы, набрав 65,57 балла.

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