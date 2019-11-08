Щербакова заявила, что ей нужно поработать над качеством прыжков

Россиянка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.

«В целом я довольна. У меня получились все элементы, прыжки, но довольна я только тем, что они сделаны, пока надо больше работать над их качеством», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

По итогам короткой программы 15-летняя фигуристка набрала 73,51 балла, что является её личным рекордом, и заняла первое место. Произвольную программу спортсменки представят 9 ноября.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об изменениях в своём произвольном танце.