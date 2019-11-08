Синицина и Кацалапов рассказали об изменениях в своём произвольном танце

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, какие изменения они внесли в свой произвольный танец, который демонстрировали на контрольных прокатах.

«Произвольная программа в этом году ставилась дольше из-за определённых обстоятельств, в этой программе сложная музыка», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

Он отметил, что уже после контрольных прокатов и последующих соревнований у них появилось свободное время, которое пара использовала, чтобы улучшить свою произвольную программу.

«Мы начали плотно над ней работать, поменяли чуть-чуть поддержки, добавили связок, много работали над корпусом и хореографией. Много и маленьких, и значительных изменений там будет», — добавил фигурист.

Для Синициной и Кацалапова этап в Китае стал первым в нынешнем сезоне серии Гран-при. По итогам короткой программы они занимают первое место, набрав 85,39 балла. Произвольный танец спортсмены представят 9 ноября.

Ранее Синицина и Кацалапов рассказали, какие аспекты катания им нужно улучшить.