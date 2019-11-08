Синицина и Кацалапов рассказали, какие аспекты катания им нужно улучшить

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали своё выступление в ритмическом танце на четвёртом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине.
Синицина и Кацалапов рассказали, какие аспекты катания им нужно улучшить
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Прокат получился довольно чистым, но мы знаем наши шероховатости и ошибки, над которыми мы будем работать к следующим соревнованиям», — приводит слова Синициной ТАСС.

Кацалапов, в свою очередь, отметил, что паре нужно увеличивать техническую оценку.

«Но мы и сами знаем, что сегодня получилось не всё именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно», — добавил фигурист.

Синицина и Кацалапов набрали 85,39 балла, что позволило им занять первое место по итогам короткой программы. Произвольный танец спортсмены представят 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.

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