Синицина и Кацалапов рассказали, какие аспекты катания им нужно улучшить
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- РИА Новости
«Прокат получился довольно чистым, но мы знаем наши шероховатости и ошибки, над которыми мы будем работать к следующим соревнованиям», — приводит слова Синициной ТАСС.
Кацалапов, в свою очередь, отметил, что паре нужно увеличивать техническую оценку.
«Но мы и сами знаем, что сегодня получилось не всё именно в техническом плане, хоть для зрителя, может быть, это было не очень хорошо видно», — добавил фигурист.
Синицина и Кацалапов набрали 85,39 балла, что позволило им занять первое место по итогам короткой программы. Произвольный танец спортсмены представят 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.